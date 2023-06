Il Crotone dovrà disputare la Serie C anche nella prossima stagione: è stato fatale il pareggio (2-2) maturato contro il Foggia nella sfida di ritorno del Secondo Turno della Fase Nazionale dei Playoff (dopo il ko 1-0 all'andata). Gli squali, favoriti per il salto di categoria, hanno quindi dovuto alzare bandiera bianca contro i pugliesi. Il fallimento dell'obiettivo stagionale, con la mancata promozione in B, porterà come conseguenza al mancato rinnovo del contratto con il tecnico Lamberto Zauli. Per la successione in panchina sarebbero al momento due i profili accostati ai calabresi: Michele Pazienza e Attilio Tesser.

Crotone, Zauli verso l'addio

Salvo clamorose sorprese dovrebbe essere finita l'esperienza a Crotone per Lamberto Zauli. L'allenatore, arrivato a seguito dell'esonero di Franco Lerda, non è riuscito a ottenere la promozione.

Nonostante gli 80 punti stagionali e l'accesso nei playoff dai quarti di finale, il Crotone ha dovuto dire addio ai sogni di gloria mancando la vittoria in casa.

"Probabilmente questa sarà la mia ultima gara con il Crotone - ha commentato dopo la sfida al Foggia l'allenatore Lerda - dispiace non aver centrato la promozione. Le scelte? Tornando indietro cambierei qualcosa. Mi porterò dietro questa delusione per molto tempo. La società mi è stata sempre vicino senza farmi mancare nulla".

Un nuovo allenatore per il Crotone

Con la separazione delle strade tra il Crotone e l'allenatore Lamberto Zauli la società calabrese dovrà individuare un nuovo profilo a cui affidare la squadra nelle prossime settimane. Al momento nulla si è ancora mosso, anche se alcune indiscrezioni indicano in Michele Pazienza e Attilio Tesser due profili graditi.

Il primo, reduce dall'eliminazione nei playoff con l'Audace Cerignola, è considerato il tecnico emergente più gettonato apprezzato nel girone C di Serie C. Il secondo, invece, rappresenterebbe "l'usato sicuro", un tecnico navigato con molta esperienza in Serie B e C.

Altre due piste defilate

Altri due nomi accostati con meno insistenza sono stati quelli di Fabio Gallo, ex tecnico del Foggia e di Aimo Diana, reduce dall'esperienza con la Reggiana.

Inoltre potrebbero esserci anche cambiamenti per quanto riguarda lo staff tecnico - in parte rimasto quello di Franco Lerda anche nel finale di stagione - oltre che nell'organigramma del club.

Sul Calciomercato in uscita potrebbe esserci poi anche l'attaccante Cosimo Chiricò che, come riportato da PadovaSport.Tv sarebbe stato proposto dal suo entourage proprio al club biancoscudato per un ritorno in Veneto.