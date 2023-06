Prova a ripartire voltando pagina il Crotone, che anche nell'annata sportiva 2023-2024 sarà chiamato ad affrontare il torneo di Serie C. Occhi puntati sulla scelta del nuovo allenatore con Lamberto Zauli, tecnico del finale di stagione, candidato alla riconferma. La permanenza in terza serie porterà come inevitabile conseguenza la cessione di diversi elementi, a fine ciclo, soprattutto per motivi di budget. Uni di questi potrebbe essere l'attaccante Augustus Kargbo corteggiato da club di Serie B. In uscita anche l'esterno Luca Calapai, in scadenza di contratto.

Crotone, Kargbo ai saluti

Il legame tra l'attaccante Augustus Kargbo e il Crotone sembrerebbe ai titoli di coda. La punta della Sierra Leone già nel mese di gennaio era stata prossima alla cessione con un trasferimento last-minute alla Spal sfumato a pochi secondi dalla fine della sessione.

Nel girone di ritorno poche gioie e tante prestazioni da dimenticare. In totale 31 presenze, 3 reti ma anche tanta panchina. Per lui il nuovo campionato potrebbe essere in Serie B: ad interessarsi sarebbero Sudtirol, Cittadella e Pisa.

Calapai pronto a tornare a Catania

Uno dei calciatori che lascerà la Calabria è l'esterno Luca Calapai. Dopo una stagione e mezza vissuta in Calabria il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, sarebbe ad un passo dal fare ritorno a Catania.

Il club siciliano sarebbe propenso ad offrirgli un nuovo contratto, con l'assenso della tifoseria nella quale ha lasciato un buon ricordo nella sua prima esperienza in terra di Sicilia.

Crotone, Vrenna pronto a ripartire

Nella mattinata di giovedì 29 giugno il Direttore Generale degli squali Raffaele Vrenna ha voluto prendere la parola per parlare alla città e chiedere scusa alla tifoseria per il mancato raggiungimento dell'obiettivo stagionale, la promozione in Serie B.

"Chiedo scusa ai tifosi per quanto successo, la mia colpa in questa stagione è stata la troppa voglia di vincere. Ben vengano le critiche a patto che siano costruttive. Abbiamo voglia di ripartire, tutti insieme, vogliamo dare continuità a questa società che rappresenta un vanto per questa terra".

Crotone, le altre trattative

In attesa di conoscere il tecnico la dirigenza starebbe lavorando a possibili acquisti e probabili cessioni. Uno dei partenti sarà Jacopo Petriccione, centrocampista con un ingaggio pesante per la categoria.

Via anche Cosimo Chiricò il cui legame con il Crotone potrebbe essere sciolto, unilateralmente, attraverso il pagamento di una clausola rescissoria da mille euro. In uscita potrebbe esserci anche il portiere Paolo Branduani così come l'attaccante Guido Gomez, seguito dalla Lucchese.