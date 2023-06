L'Inter vorrebbe accelerare alcune trattative di mercato per regalare dei rinforzi a Simone Inzaghi. Le operazioni in entrata potrebbero sbloccarsi grazie alle cessioni di Marcelo Brozovic e Andrè Onana. Il primo avrebbe rifiutato l'Al Nassr e aspetterebbe un'offerta del Barcellona, mentre il secondo sarebbe molto vicino al Manchester United. La valutazione complessiva di entrambi sarebbe di circa 80 milioni di euro. Cifra che i dirigenti nerazzurri vorrebbero investire per ingaggiare Davide Frattesi del Sassuolo e Romelu Lukaku, attualmente rientrato al Chelsea dopo il prestito.

Per quanto concerne l'erede del portiere ex Ajax, ci sarebbe il nome di Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk.

Le cessioni di Brozovic e Onana per sbloccare il mercato in entata

L'Inter potrebbe a breve trovare l'accordo con il Manchester United sulla base di circa 50 milioni di euro più bonus per Andrè Onana. La sua cessione garantirebbe una netta plusvalenza, che permetterebbe ai dirigenti nerazzurri di riprendere la trattativa per il ritorno di Lukaku. Con il Chelsea, che non lo ritiene centrale per il progetto, si potrebbe imbastire un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro pagabili in due o tre rate.

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome più gettonato sarebbe quello di Davide Frattesi del Sassuolo.

Agli emiliani dovrebbero andare circa 30 milioni di euro, ma prima si dovrebbe effettuare la cessione di Marcelo Brozovic. Il croato avrebbe rifiutato la destinazione araba dell'Al Nassr e vorrebbe accasarsi al Barcellona. La cessione del numero 77 garantirebbe circa 20 milioni di euro alla società meneghina.

Il portiere individuato per sostituire Onana sarebbe invece Trubin che ha il contratto in scadenza nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk e non dovrebbe esserci il rinnovo tra le parti.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa potrebbe sbloccarsi soltanto se il portiere classe 2001 dovesse avere la garanzia di essere il primo portiere nelle gerarchie nerazzurre. L'affare potrebbe sbloccarsi per circa 10-15 milioni di euro.

Carlos Augusto se partisse Gosens

Per quanto riguarda la corsia sinistra, Robin Gosens sarebbe in uscita.

Il tedesco potrebbe ritornare in Bundesliga e sarebbe stato sondato da Wolfsburg e Union Berlino. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Somma che l'Inter potrebbe investire per Carlos Augusto del Monza. La squadra brianzola potrebbe cedere il calciatore brasiliano per circa 25 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero provare a concordare un prestito con diritto di riscatto.