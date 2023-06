In questi giorni Cristiano Giuntoli sta cercando di liberarsi dal Napoli con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del proprio contratto per poter passare alla Juventus. Quella di Giuntoli sarebbe anche un corsa contro il tempo perché vorrebbe ottenere il semaforo verde entro il 30 giugno, situazione che consentirebbe alla Juve di poterlo tesserare al 1º luglio. Qualora queste tempistiche non dovessero essere rispettate i bianconeri dovrebbero chiedere una deroga alla federazione per poter accogliere Giuntoli anche dopo tale date.

Secondo alcune indiscrezioni intanto il Napoli avrebbe proposto una soluzione alternativa per sbloccare la situazione, chiedendo alla Juve di acquistare Piotr Zielinski .

Ma i bianconeri avrebbe detto di no, in quanto il polacco non sarebbe un obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Attesa Giuntoli

In casa Juventus si sta aspettando il via libera del Napoli per poter tesserare Cristiano Giuntoli. Ma al momento la situazione è in una fase di stallo, anche perché il Napoli avrebbe chiesto alla Juventus di comprare Zielinski. Il polacco non dovrebbe rinnovare con gli azzurri e per questo motivo i partenopei vorrebbero provare a cederlo. Ma i bianconeri sarebbero stati irremovibili, poiché quello di Zielinski non sarebbe il profilo adetto per rinforzare il centrocampo della Vecchia Signora.

Adesso resta da capire se davvero Cristiano Giuntoli riuscirà a ottenere il sì di Aurelio De Laurentiis entro venerdì 30 giugno.

Infatti, qualora l'ok del club partenopeo dovesse arrivare dopo tale data la Juventus dovrebbe poi attendere una deroga per poter mettere sotto contratto il dirigente toscano.

Giuntoli disposto a rinunciare a 3,5 milioni

La Juventus non sembrerebbe intenzionata ad accettare la proposta del Napoli di prendere Zielinski per sbloccare la situazione Giuntoli.

Dunque per il momento i bianconeri sarebbero solo spettatori interessati della trattativa tra il dirigente toscano e De Laurentiis. Cristiano Giuntoli per provare a sbloccare la situazione sarebbe inteso a rinunciare a diversi bonus per un totale di 3,5 milioni di euro. Adesso resterà da capire se questa rinuncia economica da parte del ds servirà per ottenere il si di Aurelio De Laurentiis.

In ogni caso Giuntoli sembra destinato alla Juventus: al massimo il "matrimonio" si potrebbe infatti fare il prossimo anno, quando scadrà il suo contratto con il Napoli.

Nel frattempo, qualora tra il ds e De Laurentiis ci fosse una fumata nera, la Juventus lascerebbe il mercato nelle mani di Giovanni Manna, che da qualche settimana ha assunto la carica di ds bianconeri ad interim.