La Juventus avrebbe messo gli occhi su un talentuoso terzino spagnolo Ivan Fresneda, attualmente in forza al Real Valladolid. Nonostante la giovane età (è nato nel 2004), ha ben figurato questa stagione nella Liga. Secondo i media spagnoli, diversi club di alto livello europei, tra cui la Juve, sono interessati al suo talento.

Quando interrogato in merito a questi interessamenti, il giovane classe 2004 ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso, ma tengo sempre a ribadire che attualmente faccio parte di una grande squadra, il Valladolid. La mia mente è concentrata solo sulla mia squadra e, in questi giorni, anche sulla Nazionale".

Nella stagione corrente, Fresneda ha collezionato un totale di 15 presenze. Recentemente, ha anche brillato durante la vittoria per 4-0 della selezione under 19 spagnola contro l'Ucraina.

Fresneda nome caldo

Ivan Fresneda è diventato uno dei nomi più caldi nel mercato della Juventus. I bianconeri stanno cercando rinforzi per il lato destro della difesa e, soprattutto dopo la partenza di Cuadrado a parametro zero, il club sta ancora cercando alternative per arricchire la rosa. Ecco perché il nome dello spagnolo è tornato in auge, soprattutto considerando che le condizioni si stanno facendo più favorevoli.

Il Real Valladolid, infatti, è retrocesso in Segunda Division e la clausola di rescissione inserita nel contratto del giovane classe 2004 è scesa a 20 milioni di euro.

Questa cifra è molto più accessibile rispetto alle richieste fatte lo scorso gennaio. Tuttavia, l'aumento della concorrenza è evidente, poiché secondo quanto riportato dal Sun, l'Arsenal è fortemente interessato a Fresneda e il Borussia Dortmund sembra essere in pole position per chiudere l'affare a breve. Nel frattempo, Real Madrid e Newcastle restano in lizza, insieme ai club italiani Juventus e Milan.

La clausola

La Juventus potrebbe decidere di accelerare le trattative una volta che la situazione di Cuadrado sarà definita. La retrocessione del Valladolid ha ridotto la clausola di rescissione di Fresneda da 30 a 20 milioni di euro, rendendolo un'occasione di mercato interessante, specialmente se si potesse includere una contropartita.

Nonostante non sia un'operazione facile e ci sia molta concorrenza, la Juve non ha mai smesso di monitorare attentamente Fresneda, che è stato nel loro radar per almeno un anno.

Gli altri nomi

La Juventus sta esplorando diverse opzioni sul mercato contemporaneamente. Nella scorsa settimana, sono stati effettuati alcuni contatti con il Real Madrid per Lucas Vazquez e Odriozola (ex giocatore della Fiorentina). Piace anche Holm dello Spezia, appena retrocesso, che era già nel mirino dell'Atalanta. Inoltre, dal Bologna rientrerà Cambiaso, che verrà provato sulla fascia in attesa di decidere se tenerlo o valutare un nuovo prestito.

Un'altra pista porta al belga Timothy Castagne, classe 1995 ed ex giocatore dell'Atalanta. Cuadrado sembra sempre più lontano da Torino, quindi la Juventus sta cercando un nuovo esterno. In questo contesto, Fresneda potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato interessante.