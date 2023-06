Il Crotone conclude una settimana che ha portato all'addio del Direttore Sportivo Fabio Massimo Conti e all'arrivo del sostituto Giuseppe Di Bari. In casa rossoblù adesso le attenzioni sono rivolte al nuovo allenatore dato che non sarà rinnovato il contratto al tecnico del finale di campionato, Lamberto Zauli, colpevole di aver fallito il salto di categoria tramite i Playoff.

Diversi i nomi circolati nelle ultime ore per la successione. Da Michele Pazienza a Fabio Caserta, passando per Pasquale Padalino. Altri profili si sarebbero aggiunti nel fine settimana, tra questi spicca Fabio Gallo.

Crotone, anche Gallo per la panchina

Tanti profili accostati ma al momento poche certezze. Il successore sulla panchina del Crotone sarà sicuramente un nome proveniente dalla Serie C. La dirigenza rossoblù starebbe vagliando vari nomi, con un'idea alla base: un'esperienza pregressa nel torneo, la capacità di saper far giocare insieme giovani e calciatori più esperti, ma soprattutto l'aspetto motivazionale. Tante qualità che potrebbero portare a Fabio Gallo, ex tecnico del Foggia. Lui, proprio alla guida dei Satanelli, ha impressionato nelle sfide contro il Crotone andando a superare gli squali in Coppa Italia, frenandoli all'Ezio Scida (1-1) in campionato.

Crotone, le alternative

Parlare di Michele Pazienza come alternativa per la panchina del Crotone potrebbe sembrare eccessivo ma al momento l'allenatore risulta sotto contratto con l'Audace Cerignola e dunque si tratta di una possibilità ma non di una pista concreta.

Tra i tecnici attualmente liberi e collegati dai rumors alla panchina rossoblù ci sarebbero anche Pasquale Padalino, libero dopo l'addio alla Turris, Federico Coppitelli e Giorgio Gorgone reduci dalle esperienze con le Primavera di Lecce e Frosinone.

Calciatori, alcune possibili cessioni

Sul fronte del mercato uno dei calciatori che già nei prossimi giorni saluterà la Calabria è l'esterno Luca Calapai il cui contratto con gli squali si concluderà il 30 giugno 2023.

Per lui l'ipotesi è quella di un ritorno, da svincolato, al Catania. Sempre sul fronte delle cessioni nelle ultime ore il Benevento si sarebbe interessato a due calciatori rossoblù. Si tratta del terzino Maxime Giron e dell'attaccante Cosimo Chiricò. Dovrebbe fare il suo ritorno a Crotone invece il portiere Gian Marco Crespi reduce dal prestito alla Juventus Next Gen. Per lui i bianconeri non avrebbero esercitato il diritto di riscatto, più probabile un acquisto sulla base di un nuovo accordo a cifre differenti.