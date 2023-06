L'Inter programma il mercato dell'estate per potenziare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbe stata un'accelerata per Mateo Retegui in prestito al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors. L’attaccante potrebbe prendere il posto di Joaquin Correa. In difesa, in vista dell'addio di Milan Skriniar, ci sarebbe stato un sondaggio per Schuurs del Torino. Il difensore slovacco ha saltato parte della seconda stagione ma potrebbe tornare a disposizione per l'ultima gara di campionato contro il Torino. Dalla Spagna continuano poi le voci che aprirebbero ad uno scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie del Barcellona.

L'attaccante per il futuro

L'Inter sarebbe interessata a chiudere la trattativa per Mateo Retegui. Il ragazzo del Boca, in prestito al Tigre, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma i nerazzurri vorrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto con l'inserimento della contropartita tecnica costituita da Facundo Colidio.

Il centravanti, che ha già esordito con Roberto Mancini, piacerebbe perché potrebbe agire sia da prima che da seconda punta. Non a caso, potrebbe fargli spazio Joaquin Correa. L'ex Sampdoria sarebbe sul mercato perché non ha soddisfatto le aspettative in queste due stagioni alla Pinetina: Correa avrebbe estimatori in Premier League e Liga e potrebbe garantire un incasso di circa 20 milioni di euro.

Un difensore granata per sostituire Skriniar

L'Inter avrebbe intenzione di rinforzare il reparto difensivo in quanto Milan Skriniar sarà presto un calciatore del Paris Saint Germain. Le ultime notizie parlerebbero di un interesse nerazzurro per Schuurs del Torino. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma la trattativa sarebbe molto complessa perché Urbano Cairo, presidente dei granata, non accetta sconti.

L'ultima giornata di campionato vedrà affrontarsi proprio Inter e Torino, gara che potrebbe rivelare il ritorno in campo di Milan Skriniar. Lo slovacco ha recuperato dal problema alla schiena.

Possibile affare con il Barcellona di Xavi

Dalla Spagna, invece, si starebbe nuovamente intensificando la voce sul possibile scambio Marcelo Brozovic-Franck Kessie.

Il croato dopo un inizio difficile si sta prendendo nuovamente le chiavi del centrocampo ma l'ex Milan sarebbe sempre un pupillo del direttore sportivo Piero Ausilio. L'Inter non vorrebbe aprire allo scambio perché preferirebbe monetizzare totalmente dalla cessione di Brozovic. Per questo motivo, i nerazzurri potrebbero offrire anche un prestito con diritto di riscatto ai catalani.