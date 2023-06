La Juventus, in questi giorni, ha chiuso i propri procedimenti giudiziari: la Juventus ha patteggiato con la Figc per la questione legata alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e le partnership sospette, mentre per il caso plusvalenze la società è stata penalizzata di 10 punti. Adesso, la Juventus dovrebbe giocarsi solo la partita con l'Uefa. In questo caso il club bianconero rischierebbe una sanzione dal massimo organismo del calcio europeo che va dall'ammenda all'esclusione dalle coppe.

Di questa possibilità ha parlato nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano: "La Champions League non la fai di sicuro e da quelle che sono le ultime indiscrezioni che sono arrivata a me all'orecchio, la Juventus sarebbe già a conoscenza dell'esclusione dalle coppe il prossimo anno".

La Juventus programma il futuro

A partire dal 5 giugno, la Juventus comincerà ad entrare nel vivo della programmazione per la prossima stagione. I nodi da sciogliere sarebbero diversi: si parte dal nuovo direttore sportivo, l'allenatore e il mercato.

Per quanto riguarda l'inserimento del Ds il nome in cima alla lista sembra essere quello di Cristiano Giuntoli, mentre in merito alla questione allenatore la decisione dovrà essere presa in breve tempo. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a rimanere, ma resta da capire se la società ha altre idee. In ogni caso la situazione dovrebbe risolversi la prossima settimana. Dopodiché bisognerà programmare il mercato che sarà certamente contenuto nei costi e non è da escludere il sacrificio di un big della rosa.

Inoltre, la campagna acquisti sarà anche basata su quelli che saranno gli impegni della prossima stagione. Al momento la Juventus è qualificata alla Conference League e, in caso di vittoria dei bianconeri nell'ultima giornata di campionato a Udine (e di una sconfitta di Roma o Atalanta), la squadra di Allegri potrebbe accedere all'Europa League.

Poi bisognerà capire se arriverà oppure no il via libera dell'Uefa. L'organizzazione calcistica europea dallo scorso dicembre è al lavoro per indagare sulle vicende extracalcistiche del club bianconero che riguardano le plusvalenze, la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con le altre società.

Come cambierebbe il mercato bianconero

Il mercato della Juventus potrebbe cambiare a seconda di quella che sarà la decisione dell'Uefa. Infatti, in caso di esclusione dalle coppe europee i bianconeri giocheranno solo in campionato e in coppa Italia, pertanto dunque la rosa potrebbe essere più ridotta. In caso di partecipazione all'Europa League o alla Conference League, invece, servirà avere più giocatori a disposizione per permettere all'allenatore di gestire le forze.