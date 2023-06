La direzione sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un possibile investimento per il futuro per rinforzare la difesa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Yann Aurel Bisseck, difensore dell'Aarhus in Danimarca.

L'idea dell'Inter per la difesa della prossima stagione: Yann Aurel Bisseck dell'Aarhus

Il difensore tedesco con passaporto senegalese dell'Aarhus si è guadagnato il posto da titolare in questa stagione dopo diverse annate passate tra infortuni e giorni di recupero per tornare competitivo a buoni livelli; in questa stagione il difensore si è preso la titolarità ed ora è corteggiato da diversi top club europei.

In questa stagione nel campionato danese ha trascinato con le sue prestazioni il suo club al terzo posto finale; la sua giovane età giocherebbe a suo favore, avendo solamente 22 anni compiuti.

La dirigenza dell'Inter starebbe valutando il suo profilo e negli scorsi giorni ci sarebbero stati degli incontri con i dirigenti del club e con gli agenti del giocatore per cercare di trovare un accordo per un trasferimento del difensore a Milano nella prossima finestra di mercato estiva.

Il club danese non avrebbe troppe pretese sul cartellino del giocatore e dunque l'affare potrebbe andare in porto nelle prossime settimane, regalando ai nerazzurri un giocatore di prospettiva, giovane e già pronto per giocare titolare nella difesa della prossima stagione.

La difesa dell'Inter del futuro

Nella prossima estate Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno fare i conti con la scadenza dei contratti di Danilo D'Ambrosio e Stefan De Vrij: se per quanto riguarda il difensore italiano sembrerebbe difficile una sua permanenza a Milano, invece il difensore olandese dovrebbe rimanere, con le parti che sarebbero vicine ad un accordo per un rinnovo con un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

La dirigenza dei nerazzurri starebbe lavorando anche con gli emissari della Lazio per discutere il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi: in questo caso però la dirigenza biancoceleste preferirebbe un passaggio del difensore a titolo definitivo in nerazzurro con il versamento di circa 4 milioni di euro come da accordi stabiliti nella scorsa estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero vicini anche ad un rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni; le parti si starebbero incontrando per discutere sulla permanenza del difensore italiano in nerazzurro, che sembrerebbe essere abbastanza probabile, con un rinnovo che potrebbe arrivare almeno fino al giugno 2026.