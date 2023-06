Il Calciomercato estivo della Juventus quasi certamente sarà incentrato sulla ricerca di giocatori di qualità economicamente sostenibili. La mancata partecipazione alla prossima Champions League, infatti, avrà delle conseguenze sulle finanze della società.

Innanzitutto, i bianconeri proveranno a piazzare altrove gli esuberi, soprattutto quei calciatori che rientreranno dai prestiti come, ad esempio, Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria.

In entrata, in questi giorni si sta tornando a parlare di Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma era già stato seguito in passato dalla Juventus, e pare che l'interesse nei suoi confronti non sia mai tramontato.

Nonostante il centrocampista sembra essersi ambientato piuttosto bene al Galatasaray dove, da febbraio, ha collezionato 10 presenze con 5 gol all'attivo nel campionato turco, le indiscrezioni su un suo probabile ritorno in Serie A sono tornate a circolare.

Al Galatasaray piace McKennie

La chiave per far sì che Zaniolo vada alla Juventus potrebbe essere Weston McKennie che piace molto al Galatasaray. Il centrocampista statunitense non ha mai pienamente convinto con la casacca bianconera e, non a caso, a gennaio è stato girato in prestito al Leeds. Nemmeno in Premier League il 25enne di Fort Lewis ha lasciato il segno, concludendo la stagione con la retrocessione della squadra allenata da Allardyce.

La Juventus valuta McKennie circa 35 milioni di euro. Una cifra, questa, che corrisponde alla clausola rescissoria del contratto che Zaniolo ha firmato con il Galatasaray. Dunque, non si esclude che le due società possano provare ad aprire una trattativa parlando di un eventuale scambio di prestiti tra i due giocatori. Tra l'altro, l'ex romanista avrebbe già dato il suo assenso ad un ipotetico trasferimento a Torino.

Zaniolo potrebbe essere il sostituto ideale di Di Maria

L'eventuale arrivo di Zaniolo alla Juventus potrebbe rappresentare per il tecnico Massimiliano Allegri la soluzione migliore per sostituire Di Maria. Il campione argentino ha già dato il suo addio alla Vecchia Signora, lasciando così in rosa uno spazio libero da colmare nel suo ruolo.

Zaniolo potrebbe adattarsi bene nel 4-3-3 di Allegri, andando a formare un tridente di tutto rispetto con Vlahovic e Chiesa, sempre che entrambi rimangano alla Juventus.

Il trequartista toscano con la maglia della Roma ha vinto una Conference League nella stagione 2021-2022. Con la squadra capitolina ha collezionato 94 presenze in Serie A, andando a segno 13 volte.

Nato nel 1999, è un talento dotato di potenza, abile negli inserimenti, e capace di giocare sia come trequartista che come ala destra o seconda punta. Inoltre possiede un buon fiuto del gol soprattutto grazie ad un ottimo tiro dalla distanza.