La Juventus durante la sessione estiva del mercato andrà alla ricerca di un esterno offensivo che possa prendere il posto di Angel Di Maria. L'argentino il 30 giugno lascerà il club bianconero a parametro zero.

La società torinese ha preferito non rinnovare il contratto del Fideo in seguito alle sue prestazioni altalenanti. Tra i nomi al vaglio per raccogliere l'eredità del campione argentino ci sarebbe quello di Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe '99, secondo il quotidiano La Repubblica, avrebbe già detto di sì alla Juventus per un eventuale passaggio in bianconero.

A questo punto, il club torinese dovrebbe interfacciarsi con il Galatasaray per provare ad imbastire una trattativa per portare Zaniolo alla Juve.

Zaniolo vorrebbe tornare in Serie A

Lo scorso gennaio, Nicolò Zaniolo ha lasciato la Roma per andare al Galatasaray. Sembra, però, che il trequartista toscano abbia già voglia di tornare in Serie A, e tra le possibili destinazioni ci sarebbe la Juventus.

Il club bianconero segue da diversi anni Zaniolo, ma fino ad ora le loro strade non si sono ancora incrociate. Ed ora non è da escludere che la Juventus possa tornare alla carica per l'ex Roma. Questi potrebbe essere utile alla squadra di Allegri per la sua duttilità tattica.

Rovella dovrebbe restare a Torino

La Juventus avrebbe intenzione di inserire alcuni giovani talenti nella rosa della stagione 2023-2024 anche per abbassare il monte-ingaggi. Tra questi dovrebbe esserci Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 già nella scorsa estate era stato vicino alla permanenza alla corte di Massimiliano Allegri.

Poi, però, l'arrivo di Leandro Paredes aveva spinto la società bianconera a girare Rovella in prestito al Monza.

Sotto la guida di Raffaele Palladino il centrocampista lombardo è cresciuto molto, e ciò pare abbia convinto la Juventus a tenerlo con sé per la prossima stagione. Rovella, quindi, sembra destinato a tornare a Torino per prendere il posto lasciato libero da Paredes.

L'argentino non è stato riscattato dalla Vecchia Signora perché le sue prestazioni sul campo non sono risultate convincenti.

Paredes quindi rientrerà al Paris Saint-Germain che dovrà decidere se tenerlo oppure no. In ogni caso, la Juventus sembra già aver voltato pagina, individuando in Rovella il sostituto del campione del mondo 2022. Il centrocampista 21enne dovrebbe diventare la prima alternativa a Manuel Locatelli che dovrebbe mantenere i gradi di titolare sulla mediana juventina.