La Juventus si trova di fronte alla possibilità che Dusan Vlahovic vada in direzione Londra, con il Chelsea che continua a puntare sul suo profilo. Tuttavia, le contropartite proposte fino ad ora non sembrano convincere la società bianconera.

Secondo rumor di mercato, nel fine settimana Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus, avrebbe avuto un incontro con rappresentanti del Chelsea per discutere della possibile cessione di Dusan Vlahovic. Tuttavia, il Bayern Monaco rimane ancora in lizza per il giocatore.

Il Chelsea e il Bayern Monaco vorrebbero Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la prima offerta del Chelsea non avrebbe convinto la Juventus: la società inglese avrebbe cercato di inserire Romelu Lukaku (che è fortemente legato all'Inter) e Ruben Loftus-Cheek nella trattativa di mercato, ma ha ricevuto un netto rifiuto come risposta, poiché entrambi i profili non sembrano interessare alla Juventus.

Tuttavia, su Dusan Vlahovic rimane anche l'interesse del Bayern Monaco. La società tedesca è una delle società che starebbe valutando l'acquisto del giovane. Attualmente però il Chelsea sarebbe in vantaggio nella trattativa, ma il Bayern Monaco non ha mai smesso di seguire con interesse Dusan Vlahovic, quindi si attendono sviluppi decisivi sulla situazione.

Il Bayern Monaco potrebbe investire anche 100 milioni di euro per l'acquisto di Vlahovic

Dusan Vlahovic ha subito un altro infortunio. La punta della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale serba a causa di un problema di pubalgia che lo tormenta da mesi. Questo potrebbe influire sulle valutazioni di mercato del club in vista dell'estate, considerando il peso della mancata qualificazione alla prossima Champions League sui conti della Juventus.

Vlahovic non è considerato incedibile dalla Juventus, e da diverse settimane si parla di un reale interesse del Bayern Monaco per il giocatore, che è stato acquistato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro (più 10 milioni di bonus) nel gennaio del 2022 e ha segnato 23 gol in 63 partite.

"Il Bayern può spendere anche 100 milioni, ma deve essere una scelta giusta.

Si sa che stiamo cercando un centravanti, siamo sulla buona strada", ha dichiarato il presidente del club bavarese, sottolineando l'interesse per Vlahovic. Tuttavia, al momento, l'offerta del Bayern non raggiunge ancora gli 80 milioni di euro richiesti da Giovanni Manna, direttore sportivo ad interim della Juventus. A proposito di Manna starebbe lavorando alla cessione di Kulusevski al Tottenham, che però vorrebbe spendere di meno rispetto ai 35 milioni di euro che sarebbero previsti per il riscatto del cartellino del centrocampista.