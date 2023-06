Con un occhio all'eventuale esclusione dalle competizioni europee da parte della UEFA, la Juventus cerca di imbastire le prime operazioni di Calciomercato, al fine aumentare il livello di qualità della rosa.

In questi giorni, Dusan Vlahovic sarebbe al centro dell'interesse di alcuni top club europei, tra i quali il Real Madrid. La mancata qualificazione alla prossima Champions League e l'alto ingaggio del giocatore, potrebbero spingere la dirigenza bianconera alla cessione dell'attaccante.

Qualora la Juventus decida di privarsi del giocatore serbo, sarà necessario individuare il suo sostituto.

Negli ultimi giorni, in casa Juve è tornato di moda il nome di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo vorrebbe tornare in Italia e per la Juve sarebbe un gradito ritorno. Diverso invece il discorso per Nicolò Zaniolo. Con l'addio di Angel Di Maria e data la giovane età, l'ex centrocampista della Roma potrebbe diventare uno dei giocatori sui quali costruire la squadra del futuro.

Su Morata potrebbe esserci anche Roma e Milan

La Juventus non è la sola squadra di Serie A interessata all'attaccante spagnolo. Morata è molto stimato da Josè Mourinho che lo vorrebbe a Roma per sopperire all'assenza forzata per infortunio di Tammy Abraham. Dopo un'annata di alti e bassi e il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, sembra che anche il Milan sia sulle tracce dell'attaccante dell'Atletico Madrid.

Con il contratto in scadenza nel 2024, il prezzo del cartellino di Morata potrebbe subire un ribasso sostanzioso. Situazione ideale per le squadre interessate. Qualora la Juventus decidesse di puntare sull'attaccante spagnolo, per lui sarebbe il terzo ritorno in bianconero dopo le 130 presenze e i 35 gol nel campionato italiano.

Zaniolo potrebbe essere il sostituto ideale di Di Maria

Emigrato in Turchia dopo il burrascoso addio alla Roma, Zaniolo potrebbe tornare in Italia dopo soli sei mesi. Non è un segreto che il giocatore del Galatasaray sia un vecchio pallino della Juventus. Giovane, ma già con una buona esperienza internazionale, il cartellino del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Cifra importante per le casse bianconere che nell'eventualità potrebbero inserire qualche contropartita tecnica gradita ai turchi, Alex Sandro su tutti.

Zaniolo si è ambientato abbastanza bene in Turchia. A oggi, con il Galatasaray ha giocato 10 partite, mettendo a segno 5 gol, vincendo anche la Süper Lig. Alla Juventus potrebbe assicurare inserimenti in zona gol e assist agli attaccanti, formando con Federico Chiesa una coppia di assoluto valore. Zaniolo ha giocato 94 partite in Serie A, tutte con la maglia della Roma, segnando 13 gol e vincendo una Conference League.