Le ultime indiscrezioni di mercato vorrebbero la Juventus attenta osservatrice della situazione intorno a Mauro Icardi, centravanti argentino del PSG che potrebbe approdare alla Continassa se i bianconeri decidessero di cedere Dusan Vlahovic. Inoltre, la Juve vorrebbe acquisire anche un terzino sinistro ed i nomi sulla lista del club piemontese sarebbero quelli di Fabiano Parisi dell'Empoli e Carlos Augusto del Monza.

Juventus, se partisse Vlahovic il suo erede potrebbe essere Mauro Icardi del PSG

La Juventus, dopo un'annata complicata, potrebbe scegliere di cedere Dusan Vlahovic per una cifra vicina ai 70 milioni di euro e qualora il serbo dovesse partire, allora il club bianconero potrebbe lanciare l'assalto a Mauro Icardi.

Il centravanti argentino, tante volte accostato alla Juve in passato, ha vissuto una stagione in prestito al Galatasary da protagonista, segnando 22 reti e riconquistandosi una considerazione da diversi club sparsi nel mondo. Ora che il sudamericano è tornato al PSG, le parti starebbero cercando di trovare una soluzione che accontenti tutti, in quanto la società francese avrebbe già fatto capire di voler cedere Icardi per una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giornale dunque, la Juventus avrebbe già parlato con i dirigenti del Paris per abbozzare una trattativa, con la consapevolezza che lo stesso Galatasaray, soddisfatto della stagione appena conclusa, potrebbe tornare forte su Icardi per riportarlo in Turchia.

Oltre a Icardi comunque, la Juventus monitorerebbe altri profili per l'attacco e tra questi ci sarebbe anche Alvaro Morata, centravanti spagnolo attualmente in forza all'Atletico Madrid che avrebbe rinnovato il proprio contratto con il club spagnolo inserendo però una clausola rescissoria di 10 milioni di euro.

Juventus, Parisi vorrebbe fare il salto di qualità ed i bianconeri sarebbero in vantaggio sulla concorrenza

La Juventus in questa sessione di mercato estiva, starebbe cercando anche un terzino per ringiovanire un reparto composto da calciatori in avanti con l'età e tra gli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe il nome di Fabiano Parisi. Il fluidificante sinistro attualmente in forza all'Empoli, secondo quanto scritto da TMW, vorrebbe lasciare il club toscano per fare un salto di qualità ed approdare in una big della Serie A.

La Juventus, sarebbe dunque in vantaggio sulle concorrenti per il classe 2000 e potrebbe offrire come contropartita tecnica il nome di Ranocchia. Oltre a Parisi comunque, la Juventus terrebbe nel mirino anche altri nomi come quello di Carlos Augusto, terzino mancino del Monza che piacerebbe anche all'Inter di Simone Inzaghi.