La Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Fabiano Parisi, che sicuramente lascerà l'Empoli. Per la Juventus potrebbe essere un'occasione in caso di cessione di uno tra Iling-Junior e Kostic. La valutazione è di circa 15 milioni di euro, e l'Empoli è disposta a offrire a Parisi l'opportunità di una svolta nella sua carriera, quindi non chiederà un prezzo importante. A rivelarlo è il giornalista sportivo Alfredo Pedullà in un articolo pubblicato sul sito internet.

Il giocatore Parisi è sempre stato apprezzato dalla Lazio, che desidera dare continuità a Luca Pellegrini dopo aver apprezzato la sua scelta di accettare il trasferimento a gennaio, anche senza garanzie di giocare.

Anche il Torino ha mostrato interesse per Parisi, e il suo mercato entrerà presto nella fase attiva.

Il giocatore Parisi potrebbe approdare alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Fabiano Parisi potrebbe approdare alla Juventus nel Calciomercato estivo. Il terzino dell'Empoli potrebbe lasciare la società toscana per un'esperienza professionale importante in una grande società. Il suo arrivo potrebbe portare ad una partenza di uno fra Kostic e Iling-Junior. Attualmente però il giocatore che sembra avere più mercato è l'inglese, si parla di un possibile interesse di diverse società pronte a spendere 30 milioni di euro per il suo cartellino. La valutazione di mercato di Parisi è di circa 15 milioni di euro, ma l'Empoli potrebbe accettare delle contropartite tecniche.

Si è parlato ad esempio di un possibile interesse della società toscana per Enzo Barrenechea, Filippo Ranocchia e Matias Soulé, uno o due dei quali potrebbero trasferirsi all'Empoli.

Fabiano Parisi sarebbe un tifoso della Juventus

Sembra che Fabiano Parisi, nato a Serino in provincia di Avellino e grande tifoso della squadra biancoverde, abbia sempre avuto un debole per la Juventus.

A testimonianza di ciò, sulla bacheca Facebook di Fabiano Parisi sono emersi diversi post condivisi in passato, ripescati dai sostenitori juventini per sostenere la sua candidatura e sottolineare la presunta sua fede calcistica verso il club bianconero. Il 7 giugno 2013, quando Parisi aveva solo dodici anni, ha preso spunto dal gruppo "Senza paura e timore, forza Juve mio unico amore" per condividere il post: "Il tifoso bianconero non avrà paura di condividere questa meraviglia sulla sua bacheca" (accompagnato da una foto di una coreografia all'Allianz Stadium).

Di conseguenza l'eventuale approdo di Parisi alla Juventus avrebbe il gradimento dei tifosi, che si aspettano di vedere giocatori che tengono alla maglia bianconera. Non è l'unico giocatore che piacerebbe alla società bianconera per la fascia sinistra. Si parla anche di Carlos Augusto, anche se a differenza di Parisi è più offensivo e come terzino sarebbe più adattato rispetto al nazionale italiano.