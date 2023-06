Il Paris Saint-Germain ha appena conquistato il suo secondo titolo consecutivo nel campionato francese. Nonostante questo la situazione nella società francese non sembra essere dei migliori. La vittoria in campionato non è più sufficiente, considerando il divario importante fra la società di proprietà di Nasser Al-Khelaifi e le altre squadre del campionato

I due italiani Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti hanno deluso. Il secondo ha giocato poco dopo la pausa per i Mondiali, mentre l'ex portiere del Milan ha commesso diversi errori.

La "rivoluzione" che si profila per il Paris Saint Germain potrebbe coinvolgere anche Donnarumma, che non sarebbe più considerato incedibile.

Il giocatore Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint Germain

Secondo la stampa spagnola potrebbe essere il momento giusto per un’offerta da parte della Juventus per Gianluigi Donnarumma, che già due anni fa aveva manifestato interesse nei confronti del portiere italiano quando era chiaro che non avrebbe rinnovato con il Milan. La questione del portiere è un tema che prima o poi la Juventus dovrà affrontare, considerando che Szczęsny non è più giovane e presto scadrà il suo contratto.

In questo modo, si prospetta un possibile interesse della Juventus per Gianluigi Donnarumma, alla luce dei presunti cambiamenti che il Paris Saint-Germain sta per apportare alla sua rosa e considerando anche la situazione contrattuale del portiere polacco Szczęsny.

La possibile partenza di Szczesny

Le conferme ufficiali non ci sono ma la Juventus potrebbe seriamente considerare la possibilità di separarsi da Szczęsny nella prossima stagione. Il portiere polacco potrebbe rientrare nella lista dei giocatori in partenza a causa dell'elevato ingaggio che ammonta a circa 6-7 milioni di euro annui per i prossimi due anni.

Non è escluso che il club bianconero possa valutare la sua cessione al fine di ridimensionare la spesa salariale e orientarsi verso l'acquisto di un nuovo portiere per il futuro. Potrebbe essere presa in considerazione anche la promozione di Perin come titolare o eventualmente l'acquisto di Donnarumma. Si parla di un interesse da parte di diverse squadre inglesi nei confronti di Szczęsny, con il Tottenham in pole position.

La valutazione di mercato del portiere polacco si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

In caso di partenza di Szczesny ci sarebbe la possibilità anche dell'acquisto di un portiere giovane da far crescere vicino a Perin, che ha dimostrato in questa stagione di essere affidabile. Una scelta che potrebbe essere ideale anche perché la Juventus non giocherà la Champions League nella stagione 2023-2024.