La Juventus ha recentemente confermato Massimiliano Allegri sulla panchina per la prossima stagione: l'amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino mercoledì scorso ha infatti dichiarato che il tecnico ha due anni di contratto e che la sua posizione non è mai stata in discussione.

Diversi addetti ai lavori hanno commentato queste dichiarazioni e alcuni le hanno interpretate come formali, aggiungendo che nei prossimi giorni lo scenario potrebbe essere diverso.

A parlare del futuro professionale di Massimiliano Allegri è stata di recente anche la giornalista Fabiana Della Valle in un video pubblicato sul suo canale Youtube.

Massimiliano Allegri avrebbe confidato di sentirsi in bilico

'Allegri a più di un amico ha confidato comunque di sentirsi in bilico, di essere piuttosto convinto che lo manderanno via e di essere eventualmente disposto anche ad andarsene a fronte di una buona uscita cospicua', sono queste le dichiarazioni di Fabiana Della Valle in riferimento al futuro professionale di Massimiliano Allegri.

La giornalista sportiva ha aggiunto: 'Le dichiarazioni di Maurizio Scanavino a Sky Sport secondo me vanno lette anche in questo senso, cioè che la Juventus non vuole iniziare una trattativa con Allegri a livello economico, non lo manderà via e se vuole Allegri se ne deve andare lui'.

Infine Della Valle ha dichiarato: 'Un allenatore deve essere in sintonia totale con la società'.

Le dichiarazioni di Maurizio Scanavino su Massimiliano Allegri

L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino a Sky Sport mercoledì aveva chiarito la posizione dell'allenatore Massimiliano Allegri, affermando che il suo posto non è mai stato in discussione, sottolineando che c'è una totale condivisione tra la dirigenza del club e Allegri riguardo a tutti gli scenari futuri, che riguardino il mercato, l'organizzazione o gli aspetti sportivi in generale.

Il dirigente della Juventus aveva anche affermato che ci sono stati momenti di confronto, talvolta accesi, ma sempre basati su una critica costruttiva e sull'autocritica, con l'obiettivo di perseguire sempre il meglio per la Juventus.

In conclusione della sua intervista Scanavino aveva sottolineato che è importante considerare il contesto turbolento che la squadra ha affrontato nel corso della stagione, ottenendo un terzo posto (al netto della penalizzazione) in campionato e raggiungendo le semifinali sia in Coppa Italia che in Europa League.