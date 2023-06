La Juventus ha chiuso ufficialmente il campionato 2022/2023 e ora è al lavoro per programmare la prossima stagione. Alla guida della squadra bianconera ci sarà ancora Massimiliano Allegri, come ha confermato nelle scorse ore Maurizio Scanavino ai microfoni di Sky Sport: "Allegri non è mai stato in discussione, con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dal mercato, alla parte sportiva". Insomma, l'amministratore delegato della Juventus ha spento le tante voci che volevano il tecnico livornese lontano da Torino, aggiungendo: "Con Allegri ci sono contatti quotidiani".

Adesso la società bianconera dovrà pensare soprattutto al mercato, che sarà affidato a Giovanni Manna, come confermato dallo stesso Scanavino: "Lui prenderà in mano al 100% le fasi di mercato che ci aspettano nei prossimi mesi".

Scanavino resta abbottonato su Giuntoli

In queste ultime settimane, il nome di Cristiano Giuntoli è stato spesso accostato alla Juventus per ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo del club. Ma in merito a questo argomento, Maurizio Scanavino ha voluto fare chiarezza: "Ha un contratto con il Napoli ancora per un anno, non mi sembra corretto commentare ulteriormente". Insomma, almeno per il momento, l'amministratore delegato della Juventus non ha voluto sbilanciarsi in merito al futuro di Giuntoli.

Scanavino è rimasto anche molto abbottonato in merito ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza contrattuale a fine mese: "A questa domanda dovrà rispondere Manna".

La questione Superlega e l'attesa per le decisioni dell'Uefa

In queste ore, intanto, la Juventus ha comunicato di aver inviato una lettera a Barcellona e Real Madrid per poter dialogare in merito a una possibile uscita del club bianconero dall progetto della Superlega.

Anche in merito a questo argomento si è espresso Scanavino: "È stata inviata una comunicazione formale che può portarci fuori dal progetto".

La Juventus, nel frattempo, è in attesa del verdetto dell'Uefa in merito alle vicende che hanno visto coinvolto il club in questi mesi. Ma almeno per il momento la società bianconera non ha avuto comunicazioni formali in merito ai eventuali sanzioni, come ha rivelato lo stesso Scanavino: "Non abbiamo elementi per poter avere un giudizio o poter colloquiare".

Insomma, l'indagine dell'UEFA è ancora in corso e occorrerà attendere la conclusione per capire se la Juventus verrà sanzionata o meno.