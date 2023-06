Secondo il giornalista Dario Pellegrini, intervistato da TVPlay.it, la Juventus potrebbe valutare la cessione di Dusan Vlahovic, scenario che potrebbe diventare ancora più realistico qualora dovesse effettivamente rimanere sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri: 'Se Allegri dovesse rimanere, allora Vlahovic partirà' ha dichiarato al riguardo Pellegrini.

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus in caso di permanenza di Allegri

La situazione del tecnico bianconero è difficile. Allegri sarebbe rimasto deluso dagli ultimi mesi, durante i quali avrebbe avvertito una mancanza di riconoscimento da parte della società nonostante le smentite di facciata arrivate nel post match di Udinese vs Juventus in cui il tecnico ha ringraziato i componenti dello staff e del club in generale che hanno lavorato con lui in questa difficile annata.

Nelle ultime ore l'amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino ha confermato il tecnico sulla panchina, ecco dunque che la cessione di Vlahovic potrebbe diventare opzione concreta sia per fare cassa sia per lo scarso feeling che ci sarebbe tra l'avanti serbo e il tecnico livornese.

Si attende l'arrivo di un direttore sportivo, Giuntoli sempre in pole

Il giornalista sportivo Dario Pellegrini ha parlato anche della situazione societaria e dell'esigenza che arrivi un rinforzo nel ruolo di direttore sportivo. Scanavino, nell'intervista a Sky Sport in cui ha ribadito la permanenza di Allegri, ha confermato la promozione di Giovanni Manna ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una decisione momentanea in attesa che Cristiano Giuntoli rescinda il contratto con il Napoli: 'La società è debole o non preparata a gestire l’area sportiva.

E’ normale perché la gran parte dei dirigenti è solo prestata al mondo dello sport. L’esempio di Giuntoli è esemplificativo: sta trattando Elkann in prima persona, sarà fondamentale sempre Elkann per Allegri'.

Il rapporto professionale ed umano fra Allegri e Calvo

Il giornalista Pellegrini ha parlato infine del rapporto professionale fra il tecnico Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Francesco Calvo sottolineando come ci siano ancora tensioni tra i due.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Ho visto due interviste diverse di Allegri: in una sembrava annunciare il suo addio, mentre a DAZN ha fatto capire che intende rispettare il suo contratto. E’ un po’ infastidito dai mesi trascorsi come referente sportivo della società dato che ora è messo in discussione'.