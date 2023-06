Il Milan sarebbe interessato a potenziare l’attacco in vista della prossima stagione. Dopo aver perso il duello di mercato con l’Inter per quanto concerne Marcus Thuram, i dirigenti rossoneri avrebbero intensificato i contatti per ingaggiare Romelu Lukaku e Mauro Icardi, che hanno vestito la maglia nerazzurra nel recente e più lontano passato. Il club degli Zhang potrebbe puntare, invece, su Federico Bonazzoli della Salernitana.

Lukaku continua a preferire l’Inter

Il belga rientrerà dal prestito al Chelsea ma non sarebbe un profilo centrale per i Blues anche se non è ancora chiaro se il nuovo tecnico Pochettino voglia o meno puntare su Romelu.

L’ex Manchester United avrebbe delle richieste anche dalla Arabia ma preferirebbe ritornare all’Inter. I nerazzurri, però, devono prima portare a termine delle cessioni per acquistarne il cartellino in quanto il club inglese non sarebbe più disposto a cederlo in prestito. Ecco che i dirigenti rossoneri potrebbero sfruttare la situazione dato che dopo la vendita di Sandro Tonali al Newcastle, avrebbero la giusta liquidità da poter investire.

Il Milan penserebbe al colpo Mauro Icardi

Più semplice per il Milan arrivare a Mauro Icardi che avrebbe intenzione di rimettersi in gioco in Serie A. Una foto di Wanda Mara su Instagram, con una clessidra sul duomo di Milano, lascerebbe presagire dei contatti nelle ultime ore.

L’ex Sampdoria avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ma si potrebbe imbastire un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Milinkovic-Savic nelle idee di Milan, Inter e Juventus

Il Milan potrebbe inserirsi anche nella corsa per Sergej Milinkovic-Savic che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Lazio a giugno 2024.

Il serbo interesserebbe anche a Juventus (che deve prima attendere novità sul futuro di Adrien Rabiot) e Inter: la sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma lo stipendio richiesto, circa 6 milioni annui, sarebbe fuori portata per il budget rossonero.

Federico Bonazzoli potrebbe ritornare all'Inter

L'Inter, invece, potrebbe decidere di richiamare in rosa Federico Bonazzoli.

L'attaccante non ha trovato spazio con la maglia della Salernitana sotto la guida di Sousa e sarebbe in uscita. Il calciatore è cresciuto proprio alla Pinetina e sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2. La valutazione di Bonazzoli sarebbe di circa 5 milioni di euro ma, prima di intavolare una trattativa, dovrebbe uscire Joaquin Correa. L'attuale calciatore dei granata sarebbe un'idea di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che potrebbero accelerare per avere un profilo molto utile in lista Uefa, proprio perché uscito dalla Primavera del club meneghino.