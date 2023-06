Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello d'attacco. L'unico sicuro di restare è Lautaro Martinez, a meno che non arrivi un'offerta superiore ai 100 milioni di euro, con Romelu Lukaku che proverà a convincere il Chelsea a restare a Milano per un altro anno in prestito. Joaquin Correa sarà ceduto visto il rendimento offerto in questi due anni, mentre Edin Dzeko in scadenza potrebbe andare al Fenerbahce. E proprio al posto del bosniaco Simone Inzaghi starebbe pensando ad un suo vecchio pupillo, Ciro Immobile, che per la Lazio non sembra essere più imprescindibile.

Inter su Immobile

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Ciro Immobile in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centravanti non sembra esserepiù intoccabile per la Lazio, avendo avuto diversi acciacchi dal punto di vista fisico e non essendo più giovanissimo, dato che si tratta di un classe 1990.

L'attaccante in quest'annata ha messo a segno dodici reti e collezionato cinque assist in trentuno partite di campionato, andando comunque in doppia cifra, ma Maurizio Sarri ha cominciato a lavorare anche ad una Lazio senza il suo numero 9 al centro dell'attacco, adattando i vari Pedro e i Felipe Anderson. Simone Inzaghi stima molto il centravanti della Nazionale italiana, avendo lavorato con lui diversi anni, facendogli vincere anche il titolo di capocannoniere e per questo avrebbe fatto il suo nome per cercare di sopperire all'assenza di Edin Dzeko, che è andato in scadenza di contratto e si dovrebbe accasare al Fenerbahce, firmando un biennale a 6 milioni di euro a stagione, mentre i nerazzurri offrivano un annuale a 4 milioni a stagione.

La trattativa tra le due società potrebbe partire nei prossimi giorni, con un accenno che ci sarebbe già stato negli ultimi dialoghi dove si è definito il riscatto di Francesco Acerbi e si è sondato anche il terreno per Milinkovic-Savic, altro pupillo dell'allenatore nerazzurro.

Le cifre del possibile affare

Ciro Immobile ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma la Lazio, come detto, non alzerà il muro per la cessione del suo centravanti.

Con l'Inter, dunque, ci potrebbe essere una trattativa per il trasferimento a Milano del classe 1990. La valutazione data dal club di Claudio Lotito si aggira sui 10-15 milioni di euro, ma non è da escludere che l'operazione possa concludersi in prestito oneroso da 3-4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni, anche per non mettere a bilancio l'intera cifra subito.

Immobile a Roma ha un contratto da 4 milioni a stagione, più o meno la stessa cifra che vorrebbe offrire l'Inter, che potrebbe rialzare toccando i 5 milioni con l'aggiunta di qualche bonus.