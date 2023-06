Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe avviato i primi contatto con lo Zenit per Malcom, attaccante esterno brasiliano valutato circa 30 milioni di euro dal club russo. Inoltre, la Juve starebbe accelerando per Milinkovic-Savic, mediano della Lazio per il quale la Juve avrebbe messo sul tavolo 30 milioni di euro.

Juventus, il nome nuovo che piacerebbe ai bianconeri per le fasce sarebbe quello di Malcom dello Zenit

La Juventus, dopo aver salutato Angel Di Maria, dovrebbe tornare sul mercato per cercare un esterno offensivo e, secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il profilo di Malcom.

L'attaccante sudamericano, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo, piacerebbe al club piemontese che avrebbe già cominciato ad intavolare una trattativa con il club russo per acquisire il classe '97. Malcom, che aveva già sfiorato la Serie A nel 2018 con il forte interessamento della Roma, poi anticipata dal Barcellona, ora avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro dovuta da un campionato vissuto da assoluto protagonista. Una cifra importante che potrebbe però essere investita dalla Juventus per un giocatore di soli 26 anni. In ogni caso, come alternativa a Malcom il club bianconero osserverebbe anche altri profili per il ruolo di esterno, tra cui ci sarebbe quello di Nicolò Zaniolo: l'attaccante ex Roma ed attualmente in forza al Galatasaray piacerebbe da tempo alla Continassa, ma su di lui si starebbe inserendo anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il costo del cartellino di Zaniolo si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Juventus, si starebbe scaldando l'asse con la Lazio per Milinkovic-Savic: dalla Continassa filtrerebbe ottimismo per l'operazione

La Juventus, oltre ad un attaccante esterno, potrebbe effettuare almeno una manovra a centrocampo e, secondo le ultime indiscrezioni trapelate da TMW Radio, il nome favorito sarebbe quello di Milinkovic-Savic.

La trattativa per il mediano serbo della Lazio, stando al portale, starebbe entrando nel vivo, con la Juve che sarebbe disposta a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una somma inferiore rispetto a quelle precedentemente richieste da Lotito ma che il presidente dei biancocelesti potrebbe essere costretto ad accettare per non rischiare di perdere poi il giocatore a parametro zero nel 2024.

Oltre a Milinkovic-Savic la Juventus seguirebbe anche altri nomi per il centrocampo e tra tutti ci sarebbe quello di Davide Frattesi: il classe '99 attualmente in forza al Sassuolo piacerebbe anche all'Inter e la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.