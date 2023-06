La Juventus continua a monitorare il mercato dei centrocampisti in previsione soprattutto della possibile partenza di Adrien Rabiot. I bianconeri starebbero ancora aspettando una risposta da parte del francese per il rinnovo del contratto ma nell'attesa la Juve starebbe preparando l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Stando a quanto afferma Tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe infatti in vantaggio sulla concorrenza per il centrocampista serbo, da qui l'ottimismo che si respirerebbe alla Continassa sul possibile buon esito della trattativa.

No per Rovella

La Juventus e la Lazio, in queste ore, sarebbero in contatto per parlare di diversi giocatori. Nel mese di gennaio i bianconeri hanno mandato in prestito Luca Pellegrini ai biancocelesti e adesso il club di Lotito deve decidere se riscattarlo oppure rispedirlo al mittente. La Lazio vorrebbe uno sconto per poter trattenere il terzino classe 99 e guarderebbe con interesse anche ad un altro bianconero, Nicolò Rovella.

Il ragazzo classe 2001 è tornato a Torino dopo il prestito al Monza ma il club sarebbe intenzionato a puntarci, da qui il no alla richiesta arrivata dalla squadra di Maurizio Sarri. Tornando a Sergej Milinkovic Savic la Lazio per il centrocampista serbo chiederebbe circa 35 milioni di euro dato che il giocatore va in scadenza di contratto nel 2024.

Scongiurare un addio a parametro zero è fondamentale per la società di Lotito che pare dunque intenzionato (differentemente dal passato) ad ascoltare tutte le offerte.

In settimana la risposta di Adrien Rabiot

La priorità della Juventus sarebbe comunque sempre quella di arrivare ad un rinnovo annuale con Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri vorrebbe la conferma del centrocampista francese e avrebbe chiesto alla società di fare il possibile per trattenerlo, da qui la proposta di un anno di rinnovo a 7.5 milioni netti l'anno.

Rabiot e il suo entourage si sarebbero presi un po' di tempo per decidere il da farsi. Nel corso di questa settimana, però, il numero numero 25 juventino dovrebbe dare una risposta definitiva. Se arriverà la fumata nera la Juventus virerà su altri obiettivi come appunto Milinkovic-Savic: la pista che porterebbe a Davide Frattesi invece si sarebbe raffreddata visto che la concorrenza per il centrocampista del Sassuolo sarebbe affollata, con l'Inter in pole per accaparrarsene le prestazioni in un affare da circa 35-40 milioni di euro.