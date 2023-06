L'Inter programma il mercato in vista della prossima stagione e sarebbe molto attenta ai profili per potenziare l'attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, se dovesse partire Joaquin Correa, si potrebbe puntare su Wilfried Gnonto, in uscita dal Leeds o su Alvaro Morata. L'attaccante ex Juventus, che interesserebbe anche a Milan e Roma, sarebbe la nuova idea a basso costo di Giuseppe Marotta che potrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto. Più difficile, invece, arrivare a Balogun di proprietà dell'Arsenal ma in forza al Lens nella stagione che si è da poco conclusa.

Nuovo nome per blindare la porta

Per quanto riguarda il portiere, se dovesse partire Andrè Onana, il nuovo nome sarebbe quello di Anatoliy Trubin dello Shakthar Donetsk. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e sarebbero partiti già i primi sondaggi per averlo a parametro zero nel mese di gennaio. Nel caso lo si volesse prelevare già in questa sessione di mercato la valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro. Su Onana ci sarebbe sempre il Manchester United che avrebbe in mente di mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro più bonus. Cifra che permetterebbe all'Inter di mettere a segno una netta plusvalenza dopo averlo prelevato a parametro zero dall'Ajax.

Sirene tedesche per Robin Gosens

Il mercato dell'Inter potrebbe poi essere finanziato dalla possibile cessione di Robin Gosens. Il tedesco non ha brillato in queste due stagioni a Milano e sarebbe finito nel mirino dei club della Bundesliga. Ultimo in ordine di tempo, il Wolfsburg, che avrebbe intenzione di rinforzare le fasce.

Sulle tracce dell'ex Atalanta ci sarebbe l'Union Berlino, destinazione che potrebbe interessare a Gosens perché avrebbe l'opportunità di partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Suggestione Gnonto se partisse Joaquin Correa

L'Inter avrebbe intenzione di acquistare degli attaccanti. Tutto potrebbe essere sbloccato dalla cessione di Joaquin Correa che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Il ragazzo vorrebbe restare in Italia, infatti ha già rifiutato delle proposte arrivate dalla Turchia. Il nome delle ultime ore per sostituirlo sarebbe quello di Gnonto, il cui agente è stato avvistato negli uffici di Appiano. Per l'attaccante si tratterebbe di un ritorno visto che si tratta di un prodotto delle giovanili nerazzurre. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma potrebbe essere ingaggiato anche in prestito con diritto di riscatto. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano. All'Inter, con Simone Inzaghi, potrebbe agire da seconda punta.