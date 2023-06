L'Inter accelera le manovre per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. L’obiettivo sarebbe quello di ingaggiare dei difensori e degli attaccanti in vista degli addii di Skriniar, D’Ambrosio e Dzeko. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United potrebbe poi intensificare i contatti per Andrè Onana che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

I possibili eredi di Onana

I nerazzurri starebbero pensando ad Emil Audero per rinforzare il reparto che perderà Samir Handanovic. Per il portiere della Sampdoria servirebbero circa 8 milioni di euro.

Nella lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ci sarebbero anche i nomi del calciatore del Valencia, Giorgi Mamardashvili, Juan Musso dell'Atalanta e Sommer del Bayern Monaco. La cessione di Onana potrebbe essere un'opportunità irrinunciabile perché garantirebbe alle casse degli Zhang una plusvalenza di circa 40 milioni di euro dopo che è stato prelevato a zero dall'Ajax.

Thuram per rinforzare il reparto offensivo

Dopo aver quasi messo a segno il colpo Marcus Thuram (l'ufficialità è attesa per le prossime ore), l'Inter si concentrerà sulla situazione Lukaku che vorrebbe restare alla Pinetina. Il calciatore è in prestito dal Chelsea, con il nuovo allenatore Pochettino che potrebbe però decidere di puntare sul belga, pagato oltre 100 milioni di euro due stagioni fa.

Date le difficoltà in piedi per riportare Lukaku in nerazzurro, il club avrebbe fatto un sondaggio per Ciro Immobile della Lazio, fedelissimo di Simone Inzaghi. L'attaccante campano rappresenta tuttavia al momento una pista molto complessa da raggiungere, sia per il costo che per il legame con la piazza laziale. Sarà insomma necessario attendere eventuali sviluppi.

Venendo agli affari più vicini alla chiusura, sempre con il Chelsea si starebbe raggiungendo un accordo per Cesar Azpilcueta, difensore che potrebbe agire da terzo centrale o a tutta fascia sulla destra.

Frattesi se partisse Brozovic

Discorsi ben avviati anche in mediana per Davide Frattesi del Sassuolo, che avrebbe già un accordo con i dirigenti meneghini.

L'Inter avrebbe offerto 35 milioni di euro ma la concorrenza di Milan e Juventus (che potrebbe comunque defilarsi date le chance in aumento di trattenere Rabiot in rosa) potrebbe far lievitare la cifra.

L'Inter lavorerebbe anche alla cessione di Marcelo Brozovic per puntare tutto sul mediano che ha da poco debuttato nella nazionale italiana: il croato sarebbe nel mirino dell'Al-Nasrr e del Barcellona.

I possibili nuovi undici a disposizione di Inzaghi

La nuova formazione della squadra allenata da Simone Inzaghi potrebbe dunque rappresentare delle novità in vari reparti. In porta si potrebbe perdere Onana che verrebbe sostituito da uno tra Audero e Giorgi Mamardashvili. Al posto di Skriniar potrebbero essere ingaggiati Azpilicueta e Bisseck mentre a centrocampo la priorità sarebbe quella di Frattesi.

Discorsi molto attivi per l'attacco dove Thuram e Lautaro Martinez sono gli unici sicuri del posto.

Inter: (3-5-2), Audero, Azpilicueta/Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro/Immobile Thuram.