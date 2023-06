Nelle ultime settimane sono circolate diverse voci su un possibile interessamento dell'Al Hilal per Massimiliano Allegri. La Juventus, dal canto suo, ha confermato il tecnico livornese tramite le parole pronunciate, nei giorni scorsi, dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino e ancora prima attraverso quelle del direttore tecnico Francesco Calvo, che durante il campionato ha sempre parlato di 'conferma ovvia'.

La situazione sembrava dunque chiara, ma nelle ultime ore, le voci sul futuro di Massimiliano Allegri sarebbero tornate a circolare con forza.

Stando a quanto afferma Rai Sport, l'allenatore della Juventus avrebbe incontrato a Montecarlo degli emissari dell'Al Hilal che avrebbero proposto 30 milioni all'anno più 10 milioni al momento della firma. L'inizio del ritiro dei bianconeri è fissato per il 10 luglio, il tecnico livornese dovrà decidere prima.

In Arabia si sono già spinti molto in là: Sport360 Saudi dà infatti per fatto l'accordo tra l'allenatore della Juventus e la squadra saudita con l'ufficialità attesa per le prossime ore.

Intanto la Juventus pensa al mercato

Con Massimiliano Allegri in bilico e un futuro che dovrebbe nell'immediato registrare l'arrivo di Cristiano Giuntoli, il cui via libera dal Napoli è atteso per le prossime ore, il club lavora comunque in ottica mercato.

Ecco che nelle ultime ore, il ds in carica Giovanni Manna (in attesa appunto di essere affiancato da Giuntoli) avrebbe raggiunto un accordo con il Lille per Timothy Weah. Il giocatore di nazionalità americana dovrebbe sbarcare a Torino il prossimo 29 giugno per sostenere le visite mediche e firmare poi un contratto quinquennale.

Il figlio di George sarebbe stato scelto per prendere il posto di Juan Cuadrado data la sua grande duttilità e capacità di giocare in fascia, sia in attacco che in difesa, oltre che di agire da seconda punta o attaccante esterno.

L'estrema versatilità di Weah sembrerebbe condurre dritti a Massimiliano Allegri che non hai mai fatto mistero di amare giocatori adattabili in più ruoli: il club deve completamente rifare le fasce - Cuadrado dirà addio dopo 8 anni in bianconero e Alex Sandro è sul mercato nonostante il rinnovo di contratto -, da qui la necessità di individuare profili giovani che possano costituire la base per il futuro.

A meno che Max non decida di salutare: a quel punto sarà qualcun altro a doversi prendere cura del talento del figlio d'arte dell'ex Milan George, che proprio la scorsa settimana aveva evidenziato di essere da sempre un tifoso bianconero.