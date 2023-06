Il Calciomercato dell'Inter sta iniziando a muoversi concretamente. Dopo tante voci, Marotta sembra aver piazzato i primi due colpi, sarebbero infatti molto vicini sia Azpilicueta dal Chelsea che Thuram, in questo secondo caso i nerazzurri avrebbero scavalcato al fotofinish il Milan in un derby di mercato infuocato fino alla serata di ieri quando il giocatore avrebbe sciolto le riserve e detto sì alla corte dei vicecampioni d'Europa.

La prossima probabile formazione dell'Inter

Due tasselli in più per l'Inter di Inzaghi che inizia a prendere forma.

Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-5-2 con il tecnico che poche volte si è discostato da quello che è il suo credo tattico fin da quando allenava la Lazio. In porta il titolare sarebbe ancora Onana, corteggiato dal Manchester United, ma per ora ancora a disposizione della squadra milanese. Davanti al numero uno il probabile nuovo acquisto Azpilicueta sarebbe subito promosso titolare al posto di Skriniar, ormai "promesso sposo" del Paris Saint Germain. Lo spagnolo potrebbe alternarsi nel ruolo con Darmian, una delle più belle scoperte della passata stagione, e Bisseck, giovane gigante difensivo che sarebbe molto vicino a vestirsi di nerazzurro. Conferme in vista per Acerbi e Bastoni che chiuderebbero il reparto.

Per il momento non ci sarebbero grandi cambi in mediana. Il colpo che ha in mente Marotta è Frattesi con l'Inter che sarebbe ancora in vantaggio sulla concorrenza di Milan e Juventus. Per ora è prematuro inserirlo in una probabile formazione dell'Inter per l'anno prossimo, così il terzetto centrale secondo la Gazzetta dello Sport è ancora quello con Calhanoglu, promosso regista al posto del possibile partente Brozovic, con Mkhitaryan e Barella ai suoi fianchi, l'azzurro nonostante i corteggiamenti milionari della Premier League dovrebbe restare a Milano.

Il nuovo attacco dell'Inter

Non cambiano per il momento anche le fasce, dove Dimarco è ormai imprescindibile mentre a destra Dumfries potrebbe restare per mancanza di reali interessamenti sul mercato. Il molto probabile acquisto di Thuram e l'addio di Dezko, e per ora quello di Lukaku, cambiano l'attacco di Inzaghi. Ad oggi la coppia d'attacco sarebbe composta dal francese e da Lautaro Martinez, un duo tutto forza, velocità e gol per cercare di proporsi sia in Italia che in Europa per vincere.

Ovviamente non basterebbero solo loro due, anche perché i dirigenti vorrebbero riuscire a piazzare anche Correa. La priorità sarebbe quella di convincere il Chelsea a un nuovo prestito per Lukaku, in modo da dare a Inzaghi anche una prima punta classica.

Questa quindi sarebbe la probabile formazione dell'Inter con il 3-5-2: Onana, Azpilicueta, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.