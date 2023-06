Uno dei giocatori che sta caratterizzando questi giorni di Calciomercato è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sembra vicino all'addio all'Inter e da domenica sui social si sprecano i post di saluto da parte dei tifosi nerazzurri nei suoi confronti. Futuro che sembrava potesse essere in Arabia, all'Al Nassr ma, nonostante l'accordo già trovato tra le due società, l'affare potrebbe anche saltare. Nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta importante in un senso o nell'altro, con il Barcellona che osserva in maniera interessata essendo anche lui interessato fortemente all'ex Dinamo Zagabria.

La Fiorentina si sta guardando intorno per capire come rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Una delle priorità sarà una prima punta e per questo motivo i viola avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata, in uscita dall'Atalanta dopo un'annata abbastanza deludente.

Il motivo del no di Brozovic

Marcelo Brozovic potrebbe far saltare la trattativa tra l'Inter e l'Al Nassr. Gli arabi ieri erano in Italia e hanno formalizzato la proposta da 23 milioni di euro, che è stata accettata dalla società nerazzurra, che realizzerebbe una plusvalenza piena visto che il giocatore a bilancio è praticamente a zero.

Operazione che, però, in questo momento sta vivendo un momento di stallo per la felicità del Barcellona, che è pronto ad inserirsi e a fare un nuovo tentativo dopo averci già provato a gennaio scorso.

Il giocatore, infatti, al momento non ha ancora accettato il trasferimento in Arabia e il motivo è paradossalmente economico. L'Al Nassr offre 20 milioni di euro a stagione, mentre il calciatore per lasciare il calcio che conta vorrebbe ben 30 milioni di euro a stagione. Bisogna capire se ci sarà il rilancio o se gli arabi alla fine decideranno di puntare su altri profili.

Difficile pensare che il classe 1992 possa restare a Milano comunque, e per questo se non sarà l'Al Nassr sarà il Barça che, però, dovrà quantomeno sfondare il muro dei 20 milioni di euro.

Fiorentina su Zapata

La Fiorentina potrebbe rinforzarsi in attacco in questa sessione estiva di calciomercato. I viola sono alla ricerca di una prima punta e negli ultimi giorni avrebbero mosso passi importanti per Duvan Zapata, che l'Atalanta è pronta a cedere.

Il centravanti colombiano è stato protagonista di un'annata decisamente deludente, con soli due gol messi a segno in venticinque partite di campionato e anche la sua quotazione è crollata. Affare che potrebbe andare in porto per una valutazione sui 10 milioni di euro, ma non è da escludere che la Dea possa anche aprire alla rescissione del contratto pur di liberarsi di un ingaggio da quasi 2 milioni netti a stagione.