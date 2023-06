Nelle scorse ore il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della Juventus e del possibile futuro approdo nel club piemontese di Cristiano Giuntoli e di Luciano Spalletti.

Del futuro della panchina bianconera hanno detto la loro opinione anche il giornalista Antonio Barillà a Radio BiancoNera e Massimo Brambati a TMW Radio.

Auriemma svela: "La Juventus farà male con Allegri quest'anno per poi puntare nella prossima annata Spalletti e Giuntoli"

Il giornalista sportivo Raffaele Auriemma è tornato a parlare della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro della compagine bianconera ai microfoni di Tele A: "Il rischio per ADL è che tenendo fermo Giuntoli lui non resti fermo, può comunque lavorare.

Non avrebbe senso. La Juve fa una scelta di mantenimento con Manna, lo aspetterebbe comunque tra un anno in ogni caso. Se posso essere malizioso al 100%, tra un anno vedremo Giuntoli e Spalletti alla Juventus. È una mia sensazione maliziosa. La Juve cucinerà a fuoco lento Allegri, che farà di nuovo male, l’anno prossimo arriverà Spalletti".

Barillà: "I dirigenti della Juventus sono stati chiari su Allegri e non si sarebbero esposti se non fosse cosi"

Sul futuro della panchina della Juventus ha parlato anche il giornalista del quotidiano La Stampa Antonio Barillà, intervistato a Radio BiancoNera: "Le parole di Scanavino sono molto chiare. Non credo che un dirigente Juve si esponga così se non ha sicurezze, perché dovrebbe farlo?

Le offerte arabe? Sicuramente sono vere, ma per quel poco che so io ci sono state ma non le ha prese in considerazione. La società sa che in un momento delicato ha preso le redini della squadra da solo, visto che in società non c'è un uomo di sport se non Allegri".

Barillà ha poi concluso il suo intervento sulla Juventus affermando come il club bianconero non aspetterà ancora per molto tempo Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli.

Juventus, Brambati: "Stanno facendo un grande errore a non mandare via Allegri e a non prendere Conte"

Infine, anche l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato della Juventus e dell'attuale tecnico bianconero Massimiliano Allegri a TMW Radio: "Alla Juventus stanno facendo un grandissimo errore nel non mandare via Allegri e non prendere Conte.

Devono dare in mano la squadra a uno che sa ripartire da zero. Non hanno il coraggio di tirare fuori i soldi, quando dopo se ne troveranno tanti se si affideranno a lui. Se gli dai in mano dieci ragazzini e dieci giocatori già fatti, Conte sarebbe la manna dal cielo per la Juventus".