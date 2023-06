In questa sessione di mercato la Juventus potrebbe fare qualche cambiamento in attacco. In questi giorni il club avrebbe deciso di lasciar decadere i termini per il riscatto di Arek Milik. Ma la società starebbe lavorando per provare a riprendere il bomber polacco.

L'idea sarebbe quella di proporre al Marsiglia un nuovo prestito per Milik inserendovi, però, l'obbligo di riscatto. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto i bianconeri dovrebbero cercare un nuovo attaccante da inserire in rosa. In quest'ottica, la società si sarebbe già mossa e sarebbe sulle tracce di Georges Mikaudatze.

Il centravanti del Metz potrebbe diventare un obiettivo anche in caso di partenza di Dusan Vlahovic.

Da monitorare la situazione di Vlahovic

La Juventus sarebbe disposta a valutare eventuali offerte per i big del suo organico. Uno dei calciatori a rischio cessione sarebbe Dusan Vlahovic. Il serbo potrebbe portare nelle casse della Vecchia Signora circa 80 milioni. La squadra di Allegri non si è qualificata alla prossima Champions League per la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva in merito al caso plusvalenze.

Tutto ciò ha indubbiamente causato un danno economico alla società e, di conseguenza, la dirigenza potrebbe decidere di fare un sacrificio finanziario per esigenze di bilancio.

Su Vlahovic ci sarebbero gli occhi di Bayern Monaco e Chelsea, due realtà potenzialmente in grado di soddisfare le richieste economiche della Vecchia Signora.

In caso di cessione dell'ex bomber della Fiorentina, ci sarebbe la necessità di sostituirlo, e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato Georges Mikaudatze.

L'attaccante del Metz potrebbe essere nel mirino dei dirigenti juventini anche se non dovesse tornare Arek Milik.

Allegri gradirebbe un rientro del polacco alla Continassa, e per questo motivo i dirigenti del club torinese starebbero ridiscutendo i termini economici con il Marsiglia. I bianconeri avrebbero fatto decadere il riscatto per cercare di aprire una nuova trattativa.

Cambi sulle fasce

In casa Juventus si starebbero facendo anche delle valutazioni sulle corsie laterali. Innanzitutto non ci sarebbe la volontà di rinnovare il contratto di Juan Cuadrado. Di conseguenza, ci si starebbe guardando intorno per trovarne dei sostituti.

La Juventus starebbe pensando di prendere due esterni destri. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Lucas Vazquez ed Emil Holm. Invece sulla fascia sinistra dovrebbe esserci il ritorno di Andrea Cambiaso, anche se non è da escludere un'eventuale nuova esperienza in prestito, e lo stesso discorso vale per Iling-Junior.