Inter e Chelsea sono in contatto diretto per il prossimo Calciomercato. Ausliio è volato a Londra e in queste ore sta incontrando i dirigenti dei blues, tanti i nomi sul tavolo delle trattative con possibili incroci sia in entrata che in uscita per il club vice campione d'Europa che potrebbe approfittare della rosa extra large dei londinesi, capaci nelle ultime due sessioni di mercato si spendere quasi 600 milioni di euro.

Uno dei nomi al centro delle discussioni fra Inter e Chelsea è quello del belga Romelu Lukaku.

L'Inter ha chiesto Lukaku e Koulibaly al Chelsea

L'Inter ha le idee chiare sul suo mercato, è a caccia soprattutto di difensori per sostituire Skriniar e completare una retroguardia che avrà ancora De Vrij e Bastoni, entrambi molto vicini al rinnovo, mentre ci sarà da trattare con la Lazio per la permanenza di Acerbi. Nei londinesi giocano Koulibaly e Chalobah, due giocatori che per caratteristiche sarebbero molto utili per la difesa a tre di Inzaghi, sistema di gioco già utilizzato da entrambi proprio nei blues. Ausilio avrebbe chiesto il prestito dell'ex Napoli che nella sua esperienza inglese non è riuscito a imporsi come aveva fatto in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe fondamentale la volontà del giocatore per dare una spinta al trasferimento.

L'altro nome che il dirigente avrebbe chiesto al Chelsea è Romelu Lukaku [VIDEO]ancora in prestito per un altro anno. L'attaccante ha chiuso una stagione difficile in piena accelerazione con tanti gol in campionato che hanno trascinato la squadra nelle prime quattro in classifica. Inzaghi vorrebbe trattenerlo e così la dirigenza si sta muovendo.

Il belga aspetta e nel frattempo, dopo aver dichiarato più volte di voler restare a Milano, ha rifiutato la ricca offerta in arrivo dall'Arabia Saudita, oltre 25 milioni a stagioni a per due anni.

Il Chelsea vuole Onana e Dumfries dell'Inter

Non solo entrate, sul tavolo delle trattative con il Cheslea ci sono anche due nomi che interessano i blues.

Il primo è il portiere Onana, uno dei migliori della stagione dell'Inter, che i nerazzurri valutano oltre 60 milioni di euro. Tanti anche per il club inglese, che però ha molte pedine per provare ad abbassare le richieste, tra le altre proprio Koulibaly e Lukaku.

L'altro giocatore che piace a Pochettino a l'esterno destro olandese Dumfries che Inzaghi ha utilizzato praticamente sempre nelle sfide importanti in queste annata. Il laterale potrebbe però essere sacrificabile per fare cassa e dare il via al mercato in entrata di Marotta e Ausilio.