Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play della Juventus e delle motivazioni per le quali il club bianconero ha scelto di restare con Massimiliano Allegri. Del tecnico toscano hanno inoltre detto la loro opinione anche i due giornalisti Mirko Nicolino su Calciomercato.it e Nino Ori su Radio BiancoNera.

Bargiggia sul futuro di Allegri alla Juventus: "Resterà perché i bianconeri non vorrebbero bruciare un altro allenatore"

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è tornato a parlare della Juventus e della scelta del club bianconero di continuare a mantenere sulla propria panchina Massimiliano Allegri.

Bargiggia, nel suo intervento avvenuto nelle scorse ore su TV Play, ha dunque spiegato come la società bianconera sarebbe arrivata a questa decisione non solo per il contratto che la lega al toscano ma anche per altri motivi: "Perché Allegri rimarrà? Non in virtù soltanto del suo ricco contratto. Hanno fatto questo tipo di valutazione: sarà un anno zero, senza Europa e senza sapere che squadra potrai fare perché non c’è volontà di investire su cartellini di nuovi giocatori prima di cederne tanti. Dato che si punterà a ridurre i costi, sarebbe alto il rischio di bruciare un nuovo allenatore. Allegri resterà un po’ per valutazione economica e un po’ per valutazione di opportunità".

Nicolino: "Allegri ha contro parte dello spogliatoio"

Anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino ha parlato di Massimiliano Allegri e di quelli che sarebbero i motivi per i quali la Juventus avrebbe deciso di continuare con lui. Nicolino, intervistato da Calciomercato.it, ha detto del manager Livornese: "Allegri? Dico che è confermato in questo momento, perché nel calciomercato tutto quello che diciamo adesso potrebbe essere rivoluzionato tra cinque minuti.

Allegri ha contro Calvo e una parte dello spogliatoio, alcuni fedelissimi come Szczesny. Allegri non poteva continuare alla Juve dopo una stagione del genere, se continua significa che la Juve ha messo in conto di trascorrere un’ulteriore annata di transizione".

Ori: "Sento tifosi disperati per la conferma di Allegri ma per la Juventus il tecnico è l'ultimo dei pensieri"

Infine, anche il giornalista Nino Ori ha parlato di Allegri e della Juventus in un'intervista rilasciata nelle scorse ore a Radio BiancoNera: "Ho sentito di tifosi disperati perché rimane Allegri. Io per il comunicato e l'intervista di Scanavino, che fanno capire che l'allenatore e la squadra sono gli ultimi pensieri della società. Oggi discutiamo di un'uscita dalla Superlega che non sappiamo se ci sarà o meno. Oggi finisce con una comunicazione disastrosa, approssimativa".