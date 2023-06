Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianluca Longari ha scritto riguardo alla Juventus e del possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe '95 della Lazio. Dello stesso argomento ha parlato ai microfoni di TV Play anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi.

Longari: "MIlinkovic-Savic un obiettivo per la Juventus destinato ad assumere maggiore concretezza nei prossimi giorni"

Il giornalista sportivo Gianluca Longari ha scritto un editoriale pubblicato sulle pagine di Sportitalia.com e tra gli argomenti trattati c'è stata la possibile trattativa fra il club bianconero e la Lazio per Milinkovic-Savic: "Siamo nella fase operativa di quell’idea, destinata ad assumere maggiore concretezza nei giorni a venire".

Longari ha poi scritto sull'Inter e sulle voci che vorrebbero la società nerazzurra vicina a Davide Frattesi, centrocampista Sassuolo valutato dal ds Giovanni Carnevali circa 35 milioni di euro: "Allo stesso modo l’Inter ha eletto Frattesi a principale obiettivo di questa fase della sessione di mercato: occorrerà procedere a operazioni in uscita per trasformare gli accordi presi sulla parola con Carnevali in qualcosa di più concreto".

Guidi: "Se alla Juventus restasse Rabiot, Milinkovic-Savic non sarebbe una priorità"

Della trattativa tra Juventus e Lazio per Milinkovic-Savic ha parlato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi. Quest'ultimo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TV Play ha detto del serbo: "Sono anni che il serbo è sul taccuino della Juve, ma prima non c’erano le condizioni di adesso.

Se resta Rabiot, Savic non sarebbe una priorità, bensì un’opportunità di agosto, anche vista le difficoltà e la concorrenza per Frattesi. Con Lotito non è facile, ma non ha più il coltello dalla parte del manico, ha meno potere di contrattazione. La Juve è fiduciosa che possa spendere non più di 30 milioni. Ci sono, poi, pedine di scambio come Rovella e Pellegrini".

Il giornalista ha poi rintuzzato sull'argomento Rabiot, affermando come la Juventus sarebbe disposta ad offrire al francese 7 milioni di euro a stagione per rinnovare ma che colei che gestisce il centrocampista avrebbe intenzione di ascoltare offerte dall'estero.

Guidi ha poi parlato del possibile arrivo di Zaniolo alla Juventus, evidenziando come i bianconeri sarebbero in contatto con il Galatasaray per diverse operazioni, tra cui anche il trasferimento in Turchia del rientrante Arthur.

Infine il giornalista ha affermato che Federico Chiesa, calciatore in scadenza con la Juve nel 2025, avrebbe richiesto delle cifre molto alte per prolungare il proprio contratto con il club bianconero.