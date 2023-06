La Juventus , nelle prossime settimane, dovrebbe sapere il verdetto della Uefain merito alle vicende extracalcistiche legate alle plusvalenze e alla manovra stipendi. I bianconeri potrebbero ricevere un'ammenda o addirittura l'esclusione dalle coppe europee. La Juventus, nonostante la penalizzazione di 10 punti, si è comunque qualificata alla Conference League per la stagione 2023/2024. Ma il rischio che i bianconeri non partecipino alla competizione europea sarebbe concreto. Stando, però, a quanto rivelato da Tuttosport, per la Juventus potrebbe aprirsi una strada alternativa, visto che l'Arabia starebbe corteggiando la società piemontese per farle disputare la Saudi Champions League.

Dunque, in caso di esclusione dei bianconeri dalle coppe europee per mano dell'Uefa, da Riad potrebbe arrivare una proposta per partecipare alla Champions saudita. L'Arabia, inoltre,

Si attende verdetto UEFA

Lo scorso novembre, quando per la Juventus è scoppiata la tempesta giudiziaria, è stata immediatamente avvertita dall'Uefa dell'apertura di un'indagine da parte del massimo organismo calcistico europeo. Adesso, la società bianconera sarebbe in attesa di sapere il responso di questa inchiesta avviata sei mesi fa. Infatti, le sanzioni possono variare da una semplice ammenda fino all'esclusione dalle coppe da parte. La sentenza potrebbe arrivare entro la fine di giugno, visto che poi si dovrebbe iniziare a programmare la stagione 2023/2024.

Di questo ne avrebbe parlato anche Franco Leonetti: "La UEFA deve prendere una decisione entro il trenta giugno", ha dichiarato il giornalista. Al momento, però, la Juventus è qualificata alla Conference League che, delle tre competizioni europee, è la meno appetibile. Oltretutto si gioca al giovedì e si rischia di dover fare trasferte abbastanza impegnative.

Per questo motivo, come ha rivelato da Franco Leonetti, un'eventuale sanzione UEFA a Torino non verrebbe accolta così male: "I bianconeri non sarebbero poi così felici di disputare la Conference League per un discorso logistico". Anche gli incassi derivanti dalla Conference League non sarebbero così appetibili per la Juventus.

Adesso non resta che attendere di capire cosa succederà e se l'Uefa davvero escluderà i bianconeri dalle coppe europee.

Arabia in espansione nel mondo dello sport

L'Arabia, negli ultimi anni, starebbe pensando di espandere moltissimo i suoi orizzonti a livello sportivo. Il campionato suadita ha accolto Cristiano Ronaldo e sta cercando di acquistare altri grandi campioni. Anche in altri sport, l'Arabia ha fatto altri grandi investimenti e in particolare modo a livello golfistico. Infatti, il grande golf ha lasciato parte dell'Europa per giocare nelle terre saudite, dove vengono elargiti grandi premi a chi si aggiudica i trofei.