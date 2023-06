La Juventus, in questi giorni, sarebbe in attesa della risposta di Adrien Rabiot in merito alla proposta annuale di rinnovo. Il prolungamento del francese sarebbe la priorità del club bianconero. Ma chiaramente, la Juventus starebbe già pensando ad una possibile alternativa in caso di risposta negativa del centrocampista transalpino. Il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe quello di Milinkovic-Savic, come ha rivelato Paolo Paganini su Twitter: "In caso di partenza di Rabiot, la Juventus va dritta su Milinkovic Savic. C'è già stato un altro incontro con il suo procuratore Kezman".

Dunque, la Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe farsi avanti in maniera decisa per il centrocampista serbo. Inoltre, stando a quanto afferma il Corriere della Sera, i bianconeri avrebbero una strategia precisa per abbassare il prezzo del cartellino, pensando di offrire alla Lazio Denis Zakaria a parziale contropartita.

Zakaria in uscita

La Juventus, nelle prossime settimane, cerca una soluzione per quei giocatori che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarebbe Denis Zakaria. Lo svizzero è rientrato dal prestito al Chelsea e adesso è in attesa di una nuova sistemazione. Per questo motivo, la Juventus sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. I bianconeri potrebbero anche decidere di inserire Denis Zakaria all'interno di alcune trattative.

Una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella di inserire lo svizzero in un eventuale affare con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Se i biancocelesti accettassero una contropartita tecnica, questo consentirebbe alla società piemontese di abbassare il prezzo del cartellino del centrocampista serbo che sarebbe fissato a 30 milioni.

Adesso non resta che attendere di capire se davvero la Juventus si farà avanti per Milinkovic Savic. Qualcosa si potrebbe muovere soprattutto in caso di fumata nera per il rinnovo di Adrien Rabiot.

Rabiot sarebbe la priorità

In uno dei recenti incontri tra Massimiliano Allegri e la Juventus, il tecnico livornese avrebbe chiesto alla società di fare il possibile per convincere Adrien Rabiot a restare a Torino.

Per questo motivo, la dirigenza avrebbe avanzato al giocatore una proposta di rinnovo annuale. Questo consentirebbe al francese di essere nuovamente libero a parametro zero il prossimo anno. Adrien Rabiot si sarebbe preso un po' di tempo per riflettere sulla proposta della Juventus, ma il suo rinnovo per Massimiliano Allegri sarebbe fondamentale come ha rivelato Paolo Paganini: "Per quando riguarda la Juventus, Allegri sta cercando di convincere Rabiot a restare".