L'Al-Hilal ha presentato un'offerta complessiva di 100 milioni di euro da distribuire in tre anni per Massimiliano Allegri, con un pagamento iniziale di 10 milioni al momento della firma, nel tentativo di convincere il tecnico della Juventus a trasferirsi in Arabia Saudita. Un'offerta che al momento però non sarebbe stata accettata dal tecnico, che preferirebbe rimanere a Torino per stare vicino alla sua famiglia. A parlare del futuro della panchina bianconera è stato anche Luca Momblano.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come la permanenza di Massimiliano Allegri potrebbe portare all'addio non solo di diversi giocatori bianconeri ma anche di alcuni membri dello staff tecnico.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che Barzagli avrebbe rifiutato un'offerta di Allegri di far parte del suo staff tecnico.

Il giornalista ha spiegato che, con Allegri come allenatore, ci saranno comunque delle uscite, sia tra i calciatori che nello staff, poiché "la situazione viene percepita in maniera molto negativa". In particolare, alcuni giocatori non sarebbero convinti della conferma di Allegri, mentre almeno tre membri dello staff potrebbero lasciare. Bianco è vicino all'addio, con un possibile trasferimento a Modena, ma non è l'unico. "Trombetta ha delle offerte", spiega Momblano, "e Padoin ha una proposta per diventare vice allenatore in Serie A".

È anche possibile che ci siano partenze nello staff del preparatore atletico Folletti. A complicare ulteriormente la situazione, secondo il giornalista, c'è il rifiuto di Andrea Barzagli: Allegri gli avrebbe proposto di entrare nel suo staff, ma ha ricevuto una risposta negativa'.

Sulla stessa lunghezza d'onda di Momblano troviamo Giancarlo Padovan. Il giornalista sportivo a Calciomercato.com ha confermato la possibilità che diversi membri dello staff tecnico di Allegri potrebbero lasciare la società bianconera.

Ha infatti dichiarato: 'Il primo a lasciare lo staff tecnico di Allegri è Paolo Bianco che ha già lasciato lo staff con destinazione Modena, dove farà la sua prima esperienza da allenatore capo in serie B. Il secondo dovrebbe essere Simone Padoin che ha un’offerta per diventare vice allenatore in una squadra di serie A. Il terzo potrebbe essere Maurizio Trombetta, ex collaboratore di Guidolin e che qualche stagione fa aveva allenato il Cluj, società del campionato della Romania. Nell'articolo pubblicato su calciomercato.com Padovan ha aggiunto: 'Una sola domanda: Allegri presto sarà più solo anche in panchina?'.