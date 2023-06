La dirigenza del Milan starebbe valutando un possibile rinforzo per il centrocampo del futuro da affidare al tecnico Stefano Pioli nella prossima stagione e l'indicazione sarebbe arrivata direttamente dal nuovo algoritmo Moneyball, a cui la dirigenza sportiva dei rossoneri potrebbe fare affidamento per nuove indicazioni sul mercato in entrata; il nome nuovo per i rossoneri sarebbe quello di Lazar Samardzic, centrocampista attualmente in forza all'Udinese.

L'idea del Milan a centrocampo: Lazar Samardzic

La nuova gestione societaria del Milan non solo potrebbe prevedere un nuovo assetto di responsabilità maggiore per l'allenatore Stefano Pioli, che dopo la riconferma anche per la prossima stagione, potrebbe godere di nuove influenze sulle scelte nel prossimo mercato estivo, ma anche utilizzare nuove tecnologie per la selezione di nuovi giocatori.

A questo proposito il nuovo algoritmo a disposizione della società rossonera, chiamato Moneyball, potrebbe dare una mano nella scelta dei nuovi profili da acquisire sul mercato.

E proprio il nuovo algoritmo avrebbe suggerito ai rossoneri l'acquisto di Lazar Samardzic per sostituire il ruolo lasciato scoperto dalla partenza di Brahim Diaz, che ha lasciato i rossoneri da qualche giorno.

Lazar Samardzic ha un contratto con l'Udinese che andrà in scadenza nel giugno 2026; i rossoneri starebbero valutando un'eventuale offerta di circa 20 milioni di euro per provare a convincere i friulani a cedere il centrocampista offensivo nella prossima finestra di mercato estiva.

Sul centrocampista classe 2002 però ci sarebbe anche il forte pressing del Napoli, che starebbe lavorando con il Presidente Aurelio De Laurentis per un nuovo colpo per rinforzare la squadra campione d'Italia, con l'obiettivo di provare a riconfermarsi nella prossima stagione.

Come funziona l'algoritmo Moneyball

Secondo le indicazioni che sono state messe a disposizione sul nuovo rivoluzionario algoritmo, che sostanzialmente potrebbe sostituire il lavoro di scouting sul campo fatto da sempre dagli osservatori, il meccanismo andrebbe a selezionare in modo automatico il miglior giocatore secondo alcuni parametri indicati preventivamente.

L'algoritmo sarebbe in grado di analizzare parametri tecnici, fisici e tattici di qualsiasi giocatore venga inserito nel database; inoltre la tecnologia riuscirebbe anche a calcolare la funzionalità di un determinato calciatore all'interno di una nuova squadra in base a dei parametri atipici come l'alimentazione seguita o il tempo di sonno di un giocatore, che potrebbero influenzare l'ambientamento in un nuovo club.