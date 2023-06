Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus e l'agente di Milinkovic-Savic avrebbero trovato un accordo per il prossimo anno già dallo scorso novembre. Il club bianconero inoltre potrebbe perdere in estate Federico Chiesa, che piacerebbe al Liverpool, ed al suo posto far entrare uno tra Wilfred Gnonto del Leeds o Armand Laurienté del Sassuolo.

Pedullà: "La Juventus ha trovato un accordo con l'agente di Milinkovic-Savic da novembre"

Il giornalista sportivo nonché esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà nelle scorse ore ha parlato ai microfoni di Sportitalia e tra gli argomenti toccati c'è stata anche la trattativa che la Juventus starebbe portando avanti per Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe '95 della Lazio.

Ecco quanto rivelato in merito da Pedullà: "La Juve ha raggiunto a novembre un accordo con Kezman per Milinkovic-Savic". L'indiscrezione seguirebbe una serie di notizie filtrate da Formello che vorrebbero effettivamente Claudio Lotito pronto a cedere Milinkovic, soprattutto perché il contratto del centrocampista andrà in scadenza con la Lazio nel prossimo 2024. Per non rischiare di perderlo a 0 dunque, il numero uno dei biancocelesti potrebbe accettare una sua cessione, con una valutazione che si attesterebbe intorno ai 35 milioni di euro. Come alternativa, la Juventus valuterebbe in ogni caso altri profili per il centrocampo come ad esempio Davide FrattesI: il mediano del Sassuolo andrà, a detta del ds Giovanni Carvenali, sul mercato e viste le tante squadra su di lui, in estate potrebbe crearsi una vera e propria asta.

Oltre alla Juventus, su Frattesi ci sarebbero infatti Inter, Roma e Napoli per la Serie A e diverse squadre in Premier League. Il costo del suo cartellino, si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Juventus, Chiesa tra i possibili partenti, al suo posto potrebbe arrivare Gnonto

La Juventus in estate potrebbe essere costretta a cedere almeno un paio di pezzi pregiati della propria rosa e tra questi ci sarebbe anche Federico Chiesa.

Il giovane esterno ex Fiorentina, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, piacerebbe al Liverpool di Jurgen Klopp, ed il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. La Juventus, qualora cedesse Chiesa, andrebbe poi alla ricerca di un esterno offensivo ed il nome che piacerebbe alla Continassa sarebbe quello di Wilfred Gnonto.

L'ala italiana classe 2003 si trova attualmente in forza al Leeds ed il suo cartellino verrebbe valutato dal club britannico circa 18 milioni di euro. Come alternativa a Gnonto, la Juve osserverebbe altri nome come ad esempio quello di Armand Laurienté del Sassuolo, anch'esso valutato circa 18 milioni di euro.