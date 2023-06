Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato a Juventusnews24 della trattativa che potrebbe portare nelle prossime settimane il club bianconero ad ingaggiare Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione a Radio BiancoNera Domenico Marchese, giornalista del quotidiano la Repubblica.

Balzarini: "Giuntoli alla Juventus? credo che alla fine ci sarà un epilogo positivo"

Nelle score ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini è tornato a parlare della Juventus e della presunta volontà del club bianconero di ingaggiare per la prossima stagione Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli.

Ecco quanto detto da Balzarini in merito ai microfoni di Juventusnews24: "Giuntoli? Io credo che alla fine ci sarà un epilogo positivo. In questi casi bisogna avere pazienza, De Laurentiis è uno difficile da convincere. Non è detto però che arrivi subito, magari durante l’estate, ma giustamente la Juve ora ha promosso Manna perchè il mercato in Italia è sempre aperto". Balzarini ha poi parlato delle voci che vorrebbero Allegri attenzionato da un club arabo dicendo: "Che ora Allegri ci pensi è vero, ma è una situazione che deve evolversi. Allegri infatti considera maggiormente l’idea di rimanere a Torino anche per un discorso legato alla famiglia".

Marchese: "La Juventus non ha intenzione di iniziare una trattativa con il Napoli per Giuntoli"

Anche il giornalista di Repubblica Domenico Marchese, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio BiancoNera ha parlato delle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus in trattativa con il Napoli per Cristiano Giuntoli. Ecco dunque quanto detto da Marchese in merito: "La Juve non ha intenzione di iniziare una trattativa con il Napoli per liberare Giuntoli.

Di contro Aurelio De Laurentiis invece vuole che sia la Juve a chiedere di liberarlo. Credo che alla fine si deve pensare a una stagione di transizione e giocarsi tutte le carte il prossimo anno. L'altra opzione è che De Laurentiis capisca che è più conveniente per il club lasciare liberi Giuntoli". Marchese, restando in tema Juventus, ha poi parlato delle indiscrezioni che vorrebbero il club bianconero in contatto con il Galatasaray per Nicolò Zaniolo: secondo il giornalista, le parti starebbero effettivamente trattando per l'esterno ex Roma ma la Juve non vorrebbe pagarlo 35 milioni di euro, cifra che libererebbe automaticamente il calciatore grazie ad una clausola rescissoria posta nel suo contratto.

Nelle prossime settimane, secondo Marchese, la società bianconera potrebbe dunque tentare di far abbassare le pretese economiche del club turco. Infime il giornalista di Repubblica ha confermato come la Juve starebbe trattando il profilo di Paquale Mazzocchi, terzino destro attualmente in forza nella Salernitana.