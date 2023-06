Starebbe iniziando a prendere forma la Juventus del futuro. Massimiliano Allegri avrebbe in mente un ritorno al passato con cambio di modulo, niente più 3-5-2 o 4-3-3, ma 4-3-1-2 con rombo a centrocampo come ai tempi di Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal. Il restyling tattico dovrà essere seguito dalle mosse di mercato con alcuni addii probabili, come quelli di Cuadrado e Alex Sandro, e alcune conferme ancora tutte da scrivere come quella di Rabiot in mediana.

Juventus, la probabile formazione della prossima stagione

Andando con ordine, in porta ci dovrebbe essere ancora Szczesny, il polacco continuerà a essere il numero a meno che non arrivi una qualche super offerta.

Davanti a lui la difesa a quattro non dovrebbe più vedere protagonisti Cuadrado, che non rinnoverà il contratto, e Alex Sandro, possibile il suo trasferimento in Turchia. Così tra i titolari al centro della difesa sarebbero promossi Bremer e Gatti, ottimi protagonisti della scorsa stagione, mentre a destra è imprescindibile Danilo. Tutta aperta è la questione terzino sinistro con Kostic che potrebbe essere troppo offensivo per la nuova idea di calcio: sarebbe così pronto l'assalto a Parisi dell'Empoli.

Si muoverà tra conferme e nuovi acquisti il centrocampo con Pogba che dovrebbe essere il fulcro del gioco. Nelle idee di Allegri il francese dovrebbe giocare alle spalle delle punte per inventare calcio e sfruttare anche le sue capacità di inserimento.

Un progetto importante per il transalpino che dovrà però essere sostenuto dalla forma fisica, mancata negli scorsi mesi in cui ha giocato pochissimo. Alle sue spalle conferma per Locatelli e Rabiot con qualche spiraglio di permanenza del francese che sembra essersi aperto nelle ultime settimane. La terza maglia della mediana potrebbe finire sulle spalle di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, corteggiato anche dall'Inter.

Tutto da decifrare l'attacco, Vlahovic e Chiesa sono i due pezzi pregiati della rosa, hanno tanti estimatori e senza Champions League non può essere escluso un sacrificio. Se la Juve dovesse fare cassa sarebbe più propensa a cedere il serbo, in ombra nell'ultima stagione, rispetto all'azzurro, anche per provare a rientrare del maxi investimento fatto solo un anno e mezzo fa.

Ora però sono in rosa e quindi nella probabile formazione del prossimo anno della Juventus sarebbero loro a formare il tandem offensivo. Se Vlahovic dovesse partire potrebbe restare Milik, per cui andrà trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia (è stato lo stesso calciatore polacco ad avere confermato che i due club stanno trattando).

Di seguito il possibile schieramento bianconero nella stagione 2023-2024 con il 4-3-1-2: Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Parisi; Frattesi, Locatelli, Rabiot; Pogba; Vlahovic, Chiesa