La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo del futuro da affidare all'allenatore Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Axel Witsel, centrocampista attualmente di proprietà dell'Atletico Madrid, con il quale ha un contratto fino al 2024.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Axel Witsel dall'Atletico Madrid

Nonostante il contratto andrà in scadenza nel prossimo anno, l'Atletico Madrid potrebbe lasciar partire comunque il suo centrocampista, che nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino dell'Inter, suggerita anche dagli agenti del giocatore come possibile destinazione per il futuro.

L'ostacolo che frenerebbe la trattativa sarebbe rappresentato però dall'ingaggio del centrocampista belga, che attualmente guadagna circa 8 milioni di euro a stagione con l'Atletico Madrid, quota difficilmente pareggiabile dai nerazzurri.

Inoltre anche l'età del giocatore frenerebbe l'acquisto da parte dei nerazzurri che piuttosto potrebbero attendere la prossima stagione per portare a termine il colpo a parametro zero, possibilmente trattando un ingaggio al ribasso con gli agenti che seguono il calciatore.

La situazione del centrocampo dell'Inter per la prossima stagione

La dirigenza nerazzurra in queste ore dovrebbe finalizzare la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, per una cifra che secondo le ultime voci di calciomercato potrebbe avvicinarsi ai 25 milioni di euro, con il calciatore croato che andrebbe a guadagnare uno stipendio di 20 milioni di euro per 3 stagioni in Arabia.

Nel frattempo la società avrebbe blindato Nicolò Barella, sul quale i nerazzurri potranno contare nella prossima stagione, legato con un contratto fino al 2026 per circa 6 milioni di euro a stagione.

L'Inter nella prossima stagione dovrà invece fare a meno di Roberto Gagliardini, che a fine giugno lascerà i nerazzurri per scadenza contrattuale e difficilmente verrà rinnovato dalla società.

In uscita sembrerebbe esserci anche il laterale destro Denzel Dumfries, che potrebbe lasciare i nerazzurri per accasarsi in Premier League, con il Chelsea in prima linea con una possibile offerta di circa 40 milioni di euro che dovrebbe essere presentata nella prossima estate.

Anche l'Aston Villa starebbe facendo pressioni sull'Inter per l'esterno destro olandese, con un'offerta in questo caso vicina ai 30 milioni di euro; l'allenatore Unai Emery vorrebbe Dumfries per rinforzare la squadra dopo la qualificazione alle coppe europee ottenuta in questa stagione.

Sul calciatore ci sarebbe anche il pressing del Barcellona, che potrebbe mettere sul tavolo circa 35 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciar partire l'esterno.