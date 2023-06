La Juventus, in queste settimane, ha deciso di fare un estremo tentativo per convincere Adrien Rabiot a rinnovare il suo contratto. I bianconeri avrebbero offerto al francese un prolungamento annuale alle stesse condizioni economiche attuali e adesso il giocatore e il suo entourage stanno riflettendo sulla proposta

I bianconeri, intanto, come alternativa ad Adrien Rabiot starebbero valutando il profilo di Davide Frattesi. Nella giornata del 16 giugno, Francesco Calvo, Chief football officer bianconero, avrebbe avuto un contatto a margine dell'assemblea di Lega con Giovanni Carnevali, l'ad del Sassuolo.

in questa circostanza la Juventus avrebbe ribadito il suo interesse per Frattesi ma avrebbe preso tempo, proprio perché prima aspetterebbe la risposta di Rabiot.

Rabiot sarebbe la priorità della Juventus: il piano B è Frattesi

La priorità della Juventus sarebbe quella di arrivare al rinnovo di Adrien Rabiot. In caso di fumata bianca con il francese, quindi, la Juventus abbandonerebbe la pista Frattesi. In ogni caso i bianconeri nel frattempo stanno continuando a mantenere i contatti con il Sassuolo per il centrocampista romano, visto che interessa anche a Inter e Roma e quindi Francesco Calvo non vorrebbe farsi trovare impreparato in caso di addio del transalpino.

Secondo quanto trapela Rabiot avrebbe chiesto alla Juventus di poter riflettere sulla proposta di rinnovo fino al 30 giugno, quindi delle novità in tal senso dovrebbero arrivare entro una decina di giorni.

De Winter possibile contropartita per il Sassuolo

La Juventus, intanto, avrebbe comunque già iniziato a ragionare su quello che potrebbe essere l'esborso economico per arrivare a Frattesi. I bianconeri sono a conoscenza del fatto che il Sassuolo per cedere il suo giocatore vorrebbe 35 milioni, ma avrebbe aperto anche alla possibilità di inserire contropartite tecniche.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe individuato nel difensore Koni De Winter il nome giusto per provare a convincere il Sassuolo. In alternativa nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi di Ranocchia o di Soulé come possibili contropartite tecniche.

Intanto si starebbe già muovendo qualcosa sul piano del mercato in uscita: secondo alcune indiscrezioni sarebbe vicina la cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham per circa 30 milioni. Anche delle novità in tal senso dovrebbero arrivare entro una decina di giorni.