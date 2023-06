Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe valutando l’acquisto di Davide Frattesi come rinforzo di centrocampo in particolare in caso di problemi nel prolungamento di contratto di Adrien Rabiot. La società bianconera avrebbe offerto un anno di contratto al francese sfruttando anche il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata sull’ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri per i primi cinque anni.

Frattesi è valutato 40 milioni di euro da parte del Sassuolo e su di lui c'è l'interesse anche di Inter e Roma.

Per battere la concorrenza quindi il club bianconero potrebbe offrire tre giocatori come contropartite tecniche alla società emiliana: Koni De Winter e Filippo Ranocchia, entrambi di ritorno da dei prestiti, e Matias Soulè.

La Juventus potrebbe valutare Frattesi nell’eventualità di una partenza di Rabiot

La Juventus, considerando le difficoltà riscontrate nel prolungamento di contratto di Adrien Rabiot, sta valutando alternative per rafforzare il centrocampo.

Davide Frattesi è uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione, anche se la sua valutazione di mercato non agevola l’approdo nella società bianconera. Proprio per questo la Juve starebbe valutando la possibilità di offrire delle contropartite tecniche per l’acquisto del centrocampista.

Una di queste potrebbe essere Koni De Winter, difensore protagonista di una stagione importante all’Empoli e attualmente infortunato ai legamenti. Il giocatore sarà pronto per l’inizio della preparazione estiva. Il secondo sarebbe il centrocampista Filippo Ranocchia, finora in prestito al Monza. Il terzo sarebbe invece Matias Soulé, argentino che si è ritagliato un certo spazio in questa stagione alla Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale di Dusan Vlahovic. Ci sarebbero almeno tre società pronte ad investire sul giocatore, fra queste Bayern Monaco, Atletico Madrid e Chelsea. Tutte vorrebbero evitare però di spendere una somma vicina ai 100 milioni di euro, come vorrebbe la Juve, e quindi potrebbero offrire come contropartite tecniche rispettivamente Mané, Morata e Lukaku.

La Juventus dovrà valutare anche rinforzi per le fasce difensive. A tal riguardo le indiscrezioni di mercato parlano di un possibile approdo a Torino di Fabiano Parisi dell'Empoli o eventualmente di Carlos Augusto del Monza. Un altro giocatore che piace alla società bianconera per la fascia destra è Emil Holm, che lo Spezia valuta circa 20 milioni di euro.