La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo colpo per il centrocampo della prossima stagione. Il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che starebbe trattandone il rinnovo. Nel caso in cui i bianconeri non riuscissero a trovare un accordo con il centrocampista, il francese diventerebbe libero a parametro zero e quindi potrebbe essere un obiettivo per i nerazzurri.

L'idea dell'Inter per il centrocampo: Adrien Rabiot a parametro zero

Il centrocampista francese ha un contratto con la Juventus che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le parti starebbero lavorando per un possibile rinnovo a circa 7 milioni di euro, ossia alla stessa cifra che percepisce attualmente già da tre anni.

L'entourage del centrocampista francese aveva richiesto un rinnovo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro stagionali di stipendio, che avrebbe messo in difficoltà la società bianconere, la quale quindi potrebbe lasciare partire il giocatore a parametro zero a fine mese, in caso di mancato accordo.

Sul calciatore avrebbe messo gli occhi la dirigenza l dell'Inter, che starebbe valutando una proposta da girare agli agenti del giocatore per provare a convincerlo a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Rimarrebbe comunque difficile uno scenario di questo tipo, con il passaggio del francese ai nerazzurri, proprio per il suo passato in bianconero e per il desiderio della Juventus di provare in tutti i modi a trattenere il giocatore.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

A centrocampo la squadra nerazzurra dovrà fare i conti con la partenza di Roberto Gagliardini, che lascerà i nerazzurri nella prossima estate a parametro zero; nel frattempo la dirigenza dell'Inter dovrà resistere agli assalti per Marcelo Brozovic, che piacerebbe molto in Spagna, con il Barcellona in prima linea per il giocatore.

In uscita ci sarebbe anche Denzel Dumfries; l'esterno destro olandese avrebbe diversi acquirenti pronti a offrire cifre importanti per il suo cartellino, con il Chelsea in prima fila per l'acquisto del giocatore per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Dumfries piacerebbe anche all'Aston Villa del tecnico Unai Emery, che dopo aver trascinato la formazione inglese ad una storica qualificazione nelle prossime coppe europee vorrebbe provare a confermarsi in Premier League: in questo caso l'offerta sul tavolo sembrerebbe essere vicina ai 30 milioni di euro.

Il laterale olandese piacerebbe anche al Barcellona del tecnico Xavi, che avrebbe individuato nel giocatore il rinforzo adatto per confermarsi nella Liga della prossima stagione.

Per sostituire l'esterno olandese, la dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino Tajon Buchanan, esterno destro canadese attualmente di proprietà del Club Brugge.