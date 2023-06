Qualche settimana fa i dirigenti della Juventus avrebbero incontrato Giovanni Carnevali del Sassuolo per parlare del futuro di Davide Frattesi. Dopo questo primo summit le parti non si sarebbero riviste ma, come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti, il nuovo appuntamento tra le due società potrebbe andare in scena questo venerdì 16 giugno dopo l'assemblea di Lega.

Intanto su Davide Frattesi ci sarebbe anche l'interesse dell' Inter e della Roma. Dunque, per il ragazzo classe '99 si profilerebbe un duello a tre. La Juventus vorrebbe prendere Davide Frattesi per sostituire eventualmente Adrien Rabiot.

Le richieste del Sassuolo

La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per rinforzare il suo centrocampo. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di arrivare al rinnovo di Adrien Rabiot, ma sta valutando anche eventuali piani B. In particolare, Davide Frattesi per i bianconeri sarebbe l'alternativa al centrocampista francese.

Le richieste del Sassuolo per il classe '99 sarebbero chiare: 30 milioni ma con la possibilità, eventualmente, di inserire delle contropartite tecniche. Dunque, la Juventus potrebbe scegliere qualche giovane da poter proporre alla società emiliana. Tra i nomi valutati ci sarebbero quelli di Koni De Winter e Dean Huijsen.

Entrambi i giocatori avrebbero il gradimento del Sassuolo e il loro inserimento in una trattativa per Frattesi consentirebbe alla Juventus di abbassare il prezzo del cash.

Intanto sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, che avrebbe proposto alla società neroverde di inserire nell'affare il cartellino di Mulattieri.

Su Frattesi ci sarebbe pure la Roma che rispetto alla concorrenza vanta un vantaggio non indifferente: il club giallorosso ha diritto a una percentuale del 30% sulla futura rivendita del giocatore classe '99 e questa clausola gli consentirebbe di avere uno sconto sul prezzo del cartellino del calciatore.

Le parole di Carnevali

Nelle prossime ore, la Juventus e il Sassuolo potrebbero quindi incontrarsi per parlare del futuro di Frattesi. Intanto proprio delle trattative che coinvolgono il giocatore classe '99 ne ha parlato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde: "Quello che posso dire è che per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passo avanti con nessuna società (...). Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier League".