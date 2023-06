Uno dei migliori giocatori della rosa dell'Inter in questa stagione è stato senza dubbio Federico Dimarco. Dopo un anno all'ombra di Ivan Perisic, infatti, l'esterno è esploso definitivamente in quest'annata, fornendo prestazioni di gran lunga al di sopra della sufficienza, sia in campionato che in Champions League, dove è stato inserito perfino nella top 11 stagionale della massima competizione europea. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione dei top club europei. In particolare, sul classe 1997 ci sarebbero il Manchester United, che ha chiesto anche Theo Hernandez, e il Real Madrid.

La Fiorentina farà sicuramente qualcosa in mezzo al campo per rinforzare il reparto seguendo le indicazioni di Vincenzo Italiano. Uno dei nomi che piacerebbe al club di Rocco Commisso sarebbe quello di Nicolò Rovella, tornato alla Juventus dopo il prestito al Monza. La permanenza in bianconero, però, è tutt'altro che certa visto che vorrebbe giocare con continuità.

Real e Manchester sarebbero interessati a Dimarco dell'Inter

L'annata di Federico Dimarco è stata sicuramente positiva con la maglia dell'Inter e anche in finale di Champions League, nonostante la sconfitta per 1-0, l'esterno nerazzurro il suo l'ha fatto. Alla fine sono stati quattro i gol messi a segno in campionato, a fronte di tre assist, oltre ad una rete segnata in Coppa Italia e una in Champions League, che hanno attirato l'attenzione di Manchester United e Real Madrid.

I Red Devils cercano un sostituto di Shaw e Malacia, che non convincono a pieno, mentre nei Blancos Camavinga non sembra intenzionato a continuare a giocare nel ruolo di terzino sinistro che Carlo Ancelotti ha cucito ad hoc su di lui. Convincere l'Inter a privarsi di Dimarco, però, sarà tutt'altro che semplice essendo già in uscita Robin Gosens [VIDEO] sulla fascia sinistra.

Il mercato di oggi, però, ha dimostrato che nessuno è incedibile dinanzi ad un'offerta congrua. E nel caso dell'esterno italiano, protagonista anche in Nations League con la Nazionale di Mancini, servirà un'offerta superiore ai 70 milioni di euro.

Fiorentina su Rovella

Il centrocampista è tornato alla Juventus dopo l'anno in prestito al Monza ma la permanenza non è scontata visto che vuole giocare con continuità, cosa difficile a Torino visto che Allegri potrebbe puntare su Locatelli, Fagioli, Miretti, Pogba e uno tra Rabiot, se rinnova, e Milinkovic-Savic.

Inoltre, il club di Rocco Commisso potrebbe fare leva su Chiesa e Vlahovic, visto che i bianconeri devono versare ancora una cospicua somma nelle casse viola e una parte potrebbe essere scalata proprio da Rovella, valutato dalla Juve tra i 25 e i 30 milioni di euro.