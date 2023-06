Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Bayern Monaco starebbe pensando di offrire alla Juventus Benjamin Pavard, terzino francese 27enne, come parziale contropartita tecnica per arrivare a Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000.

Inoltre, il club bianconero starebbe provando a cedere a titolo definitivo Dejan Kulusevski al Tottenham per poi cercare di lanciare l'assalto a Davide Frattesi del Sassuolo.

Vlahovic piace al Bayern Monaco: i tedeschi vorrebbero offrire Pavard come contropartita tecnica

Dusan Vlahovic potrebbe essere uno dei principali protagonisti del mercato estivo.

Tra le squadre interessate a lui ci sarebbe il Bayern Monaco. Il club tedesco avrebbe intenzione di puntare sul centravanti serbo ma, allo stesso tempo, non vorrebbe versare gli 80 milioni di euro richiesti dalla Juventus.

Per questo motivo i bavaresi vorrebbero inserire nella trattativa per Vlahovic il cartellino di Benjamin Pavard: il terzino destro viene segnalato in uscita dai campioni di Germania e potrebbe andare a rinnovare la corsia di destra per la quale la Juventus è alla ricerca di rinforzi.

Bisogna ricordare che attualmente Pavard percepisce uno stipendio da 5 milioni di euro, una somma che la Juventus non vorrebbe garantirgli perché intende abbassare il monte-ingaggi complessivo della rosa.

Di conseguenza, la società bianconera starebbe continuando a seguire altri profili per la fascia destra come, ad esempio, Lucas Vazquez del Real Madrid e Ivàn Fresneda del Valladolid.

La Juventus tratta la cessione di Kulusevski e pensa al colpo Frattesi

La Juventus dovrebbe effettuare diverse operazioni a centrocampo, e la prima potrebbe essere una cessione, quella di Dejan Kulusevski.

Il trequartista svedese dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo del Tottenham dove ha giocato in questa stagione in prestito. Gli Spurs, però, avrebbero chiesto uno sconto sul costo del cartellino. Sembra che i due club si siano accordati su una cifra di 30 milioni di euro rispetto ai 35 milioni pattuiti in un primo momento.

Con il denaro incassato dalla probabile cessione di Kulusevski, il club torinese avrebbe poi maggiore forza economica per provare ad acquistare Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo per il quale l'amministratore delegato Giovanni Carnevali starebbe chiedendo una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Sul centrocampista ex Roma, però, ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi.