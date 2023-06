I dirigenti del Bologna Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sarebbero felici di poter mettere nuovamente a disposizione di Thiago Motta Andrea Cambiaso. Il terzino ha disputato la stagione in prestito alla società emiliana e da luglio sarà a disposizione della Juventus. Sul futuro professionale dell'ex Genoa peserà molto la decisione di Allegri, che dovrà valutare eventualmente anche se confermare o meno Samuel Iling-Junior per la stagione 2023-2024. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società emiliana vorrebbe anche il centrocampista inglese, protagonista di una seconda parte di stagione importante nella Juventus.

Difficilmente si trasferirebbe a titolo definitivo ma solo in prestito. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

I giocatori Cambiaso e Iling-Junior potrebbero lasciare la Juventus: piacerebbero al Bologna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Bologna vorrebbe non solo Andrea Cambiaso ma anche Samuel Iling Junior. Il centrocampista inglese piace al tecnico Thiago-Motta, che lo schiererebbe nel suo 4-3-3. Il classe 2003 sarebbe un rinforzo importante per una squadra emiliana che ha ambizioni importanti nella stagione 2023-2024. La permanenza di Thiago Motta lo dimostra anche se non è così scontato che Allegri lasci partire Cambiaso e Iling-Junior. Saranno valutati durante la preparazione estiva, anche se un eventuale 3-5-2 non valorizzerebbe nel migliore dei modi l'inglese.

Si era parlato fino a qualche settimana fa di un possibile interesse del Brighton per Iling-Junior ma la Juventus non vorrebbe vendere il giocatore a titolo definitivo. In questa stagione il centrocampista inglese ha disputato un totale di 18 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League con un gol segnato in campionato contro l'Atalanta.

L'eventuale partenza di Iling-Junior si potrebbe definire in prestito ma non è da scartare la possibilità venga inserito un diritto o obbligo di riscatto con la società bianconera che si riserverebbe il contro riscatto anche in considerazione della bravura del centrocampista.

Il possibile mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni la Juventus potrebbe valutare anche le partenza di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il primo ha una valutazione di mercato di circa 100 milioni, il secondo sarebbe valutato 60 milioni di euro. Altro nome che potrebbe lasciare Torino è Bremer, che piace a diverse società inglesi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercati dei giornali sportivi inglesi sul difensore brasiliano ci sarebbe l'interesse del Tottenham, alla ricerca di un rinforzo difensivo.