La Juventus sta effettuando una valutazione su Partey, ma non sarebbe disposta a pagare la cifra di 20 milioni di euro richiesta dall'Arsenal. Al contrario, sembra che i bianconeri avrebbero offerto uno scambio alla pari con il brasiliano Arthur Melo, che l'Arsenal aveva seguito circa un anno e mezzo fa. Sebbene la valutazione attuale di Arthur Melo non superi i 40 milioni di euro, uno scambio diretto con Partey potrebbe consentire ad entrambe le squadre di valutare il giocatore allo stesso livello contabile senza subire minusvalenze. Una trattativa di mercato che potrebbe fare felici entrambi gli allenatori alla guida di Arsenal e Juventus, Arteta avrebbe il giocatore bravo nell'impostazione di gioco, Allegri il centrocampista bravo a garantire equilibrio.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Thomas Partey

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Arthur Melo per l'acquisto di Thomas Partey. Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari. Il brasiliano è reduce da una stagione non ideale in prestito al Liverpool condizionato da un infortunio che non gli ha garantito la possibilità di raccogliere minutaggio. Diversa invece la stagione del ghanese, che ha dato un contributo importante alla stagione dell'Arsenal. Thomas Partey ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed è arrivato all'Arsenal nel Calciomercato estivo del 2020.

Il centrocampista Partey si è trasferito all'Arsenal nel 2020

Partey, centrocampista ghanese nato nel 1993, attualmente gioca per l'Arsenal, squadra a cui si è unito nel settembre 2020 e con cui ha un contratto fino al 2024. Nella scorsa stagione ha disputato un totale di quaranta partite con la maglia dei Gunners, segnando tre gol, tutti in Premier League.

Partey, un mediano che sfrutta al meglio la sua fisicità (185 centimetri di altezza per 78 kg) e le sue doti atletiche, ha giocato per cinque stagioni con l'Atletico Madrid prima di trasferirsi in Inghilterra. Dal 2016, Partey è un membro della nazionale ghanese, con la quale ha disputato 44 partite e segnato tredici gol. Ha anche partecipato attivamente alla Coppa del Mondo del 2022, che si è conclusa per la squadra africana nella fase a gironi, giocando da titolare nelle sfide contro Portogallo, Corea del Sud e Uruguay.

La Juventus è al lavoro anche per altre cessioni. Potrebbe lasciare la società bianconera Weston McKennie, che piacerebbe al Galatasaray.