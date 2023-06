Nelle scorse ore il giornalista Michele Criscitiello ha scritto un editoriale su Sportitalia.com sulla Juventus e sul probabile approdo di Cristiano Giuntoli nel club bianconero. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Paolo De Paola a TMW Radio e Luca Calamai su TMW.

Criscitiello: "La Juventus prende l'uomo giusto, al momento giusto e nel momento giusto"

Il giornalista Michele Criscitiello ha pubblicato un editoriale su Sportitalia.com e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e quello che sembrerebbe l'imminente passaggio nel club bianconero di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli.

"Intanto tutto secondo i piani a Torino. La Juventus prende Giuntoli e fa un colpo importante. Gli affida le chiavi del club e spera che sia la svolta per tutta la società che aveva bisogno di una guida dopo lo tsunami Agnelli" ha scritto Criscitiello che poi ha aggiunto su Giuntoli: "Giuntoli è l'uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. Arriverà senza i suoi fedeli. Negli anni, Cristiano, aveva costruito un grande team. Micheli, Mantovani e Pompilio. Quest'ultimo resta fedele, gli altri due hanno lavorato per De Laurentiis e resteranno".

Criscitiello ha poi parlato di Sandro Tonali e del suo probabile passaggio al Newcastle per circa 70 milioni di euro, sottolineando come il Milan con i soldi che dovrebbe incassare per il centrocampista dovrà poi essere bravo a ricostruire una squadra per puntare al titolo.

Juventus, De Paola: "Nel club bianconero servirà una visione congiunta tra Allegri e Giuntoli"

Di Cristiano Giuntoli e del suo possibile approdo alla Juventus ha parlato anche il giornalista Paolo De Paola. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Alla Juventus servirà una visione di calcio congiunta tra il ds Giuntoli e Allegri".

De Paola ha poi parlato di un altro argomento caldo in casa Juventus, il possibile rinnovo di contratto di Rabiot: "Sono perplesso dalla scelta di rinnovare Rabiot, non per la sua permanenza ma perché devi costruire qualcosa di importante intorno a lui. Sono perplesso anche dal 3-5-2 e dalla difesa a tre in generale, per farlo hai bisogno di costruttori di gioco ma soprattutto di gente che corre e spinge sulle fasce.

Ho sempre preferito una difesa a 4, specialmente il 4-3-3".

Calamai: "Giuntoli tra pochi giorni sbarcherà alla Juventus"

Infine anche il giornalista Luca Calamai ha parlato di Giuntoli e la Juventus in un editoriale su TMW: "Di sicuro non usa l’algoritmo per scegliere i giocatori Giuntoli che tra pochi giorni sbarcherà alla Juve. Lui non lo ammetterà mai ma probabilmente avrebbe preferito trovare una squadra senza Allegri. L’ingaggio del tecnico pesa tanto sulle casse bianconere. Che non avranno neppure i contributi della Champions. Ma Allegri pare voglia restare a Torino rinunciano al fiume d’oro degli sceicchi e quindi il nuovo ds dovrà adeguarsi".